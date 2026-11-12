Грозила операция и месяц на костылях: Григорий Бакланов вышел на связь после травмы

Из-за этого он оказался в кабинете врачей с диагнозом "разрыв связки". Подробнее о своей травме актер рассказал в своем инстаграме.

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Григорий Бакланов получил травму во время спектакля

В начале ноября артист выступал на сцене Львовской оперы в спектакле "Город". Во время исполнения динамичного танцевального номера вместе с коллегами он внезапно потерял равновесие и упал. Как впоследствии объяснил Григорий, у него просто выскочило колено.

После инцидента Бакланов сразу направился в травмпункт. Интересно, что установить точную причину травмы медикам помогли сами зрители. Поклонники снимали выступление на телефоны, поэтому врач внимательно просмотрел эти видео в сторис и смог оценить обстоятельства падения. Сначала специалист посоветовал артисту просто отдыхать.

Григорий Бакланов получил травму на сцене – как он сейчас себя чувствует / Скриншот из инстаграм-сторис актера

Однако дальнейшее обследование показало гораздо более серьезную картину. В своих инстаграм-историях актер раскрыл тревожные прогнозы специалистов. Григорий перечислил первоначальный медицинский вердикт: разрыв связки, неизбежная хирургическая операция, как минимум месяц передвижения на костылях и долгие три месяца последующей реабилитации. Такое развитие событий грозило надолго выбить артиста из рабочего и гастрольного графика.

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Григорий Бакланов показал, как восстанавливается после травмы / Скриншот из Instagram-сторис актера

К счастью, звезда нашел альтернативный путь. Бакланов обратился в специализированный реабилитационный центр, где начал курс консервативной терапии. Сейчас он проходит процедуры со специальными датчиками и электродами для стимуляции мышц и искренне рад, что смог избежать хирургического вмешательства.

Кроме того, в начале ноября во Львове произошло еще одно печальное событие. Прямо во время концерта внезапно умерла солистка трио "Крайня хата" Иванна Ткачик.