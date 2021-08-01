HBO Max выпустила сатирический сериал "Принц" о жизни королевской семьи – смотрите трейлер

Стриминговый сервис HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала о жизни принца Джорджа Кембриджского. Премьера 12-ти серийного проекта состоялась 29 июля 2021 года.

Мультсериал предлагает сатирический взгляд на жизнь с точки зрения самого молодого наследника королевского престола и старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа Кембриджского. В шоу он будет справляться с "большими" трудностями своей жизни.

Не пропустите Netflix показал первый кадр нового сезона "Короны" – актриса "Гарри Поттера" в роли Елизаветы II

Чем впечатлил трейлер мультсериала о Джордже

"Посмотри на меня. Я тут работаю больше, чем кто-либо другой", – уверяет принц Джордж в трейлере голосом создателя проекта Гэри Джанетта. Кстати, он популяризировал персонажа и его королевские приключения ранее в инстаграме. Интересно, что в мультсериале можем услышать знакомые голоса. Так, например, принца Гарри озвучивает Орландо Блум ("Пираты Карибского моря"), Меган Маркл – Кондоль Рашад ("Миллиарды"), королеву Елизавету II – Фрэнсис де ла Тур ("Грешники"), принца Уильяма – Иван Реон ("Отбросы"), а принцессу Шарлотту – Софи Тернер ("Игра престолов").

Почему премьеру сериала откладывали Дэн Стивенс, звезда сериала "Аббатство Даунтон", озвучил принца Чарльза, а также теперь покойного принца Филиппа. Напомним, что принц Филипп Дэн Стивенс, звезда сериала "Аббатство Даунтон", озвучил принца Чарльза, а также теперь покойного принца Филиппа. Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Это и с тало причиной, почему премьеру шоу отложили. Известно, что свои последние дни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке рядом со своей супругой – королевой Елизаветой II. Королева тяжело переживала потерю любимого мужа.

"Принц" 2021: смотрите трейлер мультсериала