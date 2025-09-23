23 сентября, 15:23
HBO Max официально заходит на украинский рынок: сколько будет стоить подписка
Основные тезисы
- HBO Max официально выходит на украинский рынок.
- Узнайте подробности о тарифных планах, которые будут доступны.
HBO Max официально выходит на украинский рынок. Это произойдет уже в скором времени.
О запуске в Украине сообщает Кино 24 со ссылкой на официальный сайт HBO. В материале узнаете больше о ценах и других подробностях.
Смотрите также Как выглядят самые молодые актеры блестящего украинского сериала "Кофе с кардамоном"
Что известно о запуске HBO Max в Украине?
Точные даты пока не называют, однако известно, что стриминговый гигант, который знают все, официально выйдет на украинский рынок. Также известно, что в Украине HBO Max будет доступен в двух тарифных планах.
- Пакет "Стандарт" будет стоить 7,99 евро в месяц (примерно 400 гривен) и предусматривать просмотр контента одновременно на двух устройствах в формате Full HD, а также возможность сохранять до 30 загрузок для офлайн-доступа.
- Более продвинутый пакет "Премиум" обойдется в 9,99 евро в месяц (около 500 гривен). Он поддерживает до четырех устройств одновременно (из них два – для просмотра спортивного контента), обеспечивает качество 4K UHD и звук Dolby Atmos, а также позволяет загружать до 100 эпизодов.
- Дополнительно за 3 евро в месяц к любому тарифу можно подключить спортивный пакет с доступом к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.
Кстати, смотрите также, как выглядят молодые актеры блестящего украинского сериала "Кофе с кардамоном" – по ссылке.
Что известно о стриминговой платформе HBO Max?
- HBO Max – это стриминговый сервис от компании Warner Bros. Discovery.
- Стриминговая платформа HBO Max появилась 27 мая 2020 года в США.
- На платформе можно найти любимые и самые популярные фильмы и сериалы.
- В частности она объединяет контент от HBO, Warner Bros., DC, Discovery и другие.
- Именно на этом стриминге можно официально посмотреть такие ленты, как "Игра престолов", "Последний из нас", "Наследники", "Белый лотос" и сотни других культовых лент.
- Недавно HBO назвал дату премьеры 3 сезона популярного сериала "Эйфория" с нереальной Зендеей. Об этом сообщило издание Variety.
- Постепенно платформа начала выходить на международные рынки, а теперь официально заходит и на украинский рынок