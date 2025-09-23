HBO Max официально выходит на украинский рынок. Это произойдет уже в скором времени.

О запуске в Украине сообщает Кино 24 со ссылкой на официальный сайт HBO. В материале узнаете больше о ценах и других подробностях.

Что известно о запуске HBO Max в Украине?

Точные даты пока не называют, однако известно, что стриминговый гигант, который знают все, официально выйдет на украинский рынок. Также известно, что в Украине HBO Max будет доступен в двух тарифных планах.

Пакет "Стандарт" будет стоить 7,99 евро в месяц (примерно 400 гривен) и предусматривать просмотр контента одновременно на двух устройствах в формате Full HD, а также возможность сохранять до 30 загрузок для офлайн-доступа.

Более продвинутый пакет "Премиум" обойдется в 9,99 евро в месяц (около 500 гривен). Он поддерживает до четырех устройств одновременно (из них два – для просмотра спортивного контента), обеспечивает качество 4K UHD и звук Dolby Atmos, а также позволяет загружать до 100 эпизодов.

Дополнительно за 3 евро в месяц к любому тарифу можно подключить спортивный пакет с доступом к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.

Что известно о стриминговой платформе HBO Max?