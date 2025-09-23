HBO Max офіційно виходить на український ринок. Це станеться уже незабаром.

Про запуск в Україні повідомляє Кіно 24 з посиланням на офіційний сайт HBO. У матеріалі дізнаєтесь більше про ціни та інші подробиці.

Що відомо про запуск HBO Max в Україні?

Точні дати наразі не називають, однак відомо, що стримінговий гігант, який знають всі, офіційно вийде на український ринок. Також відомо, що в Україні HBO Max буде доступний у двох тарифних планах.

Пакет "Стандарт" коштуватиме 7,99 євро на місяць (приблизно 400 гривень) і передбачатиме перегляд контенту одночасно на двох пристроях у форматі Full HD, а також можливість зберігати до 30 завантажень для офлайн-доступу.

Більш просунутий пакет "Преміум" обійдеться у 9,99 євро на місяць (близько 500 гривень). Він підтримує до чотирьох пристроїв одночасно (з них два – для перегляду спортивного контенту), забезпечує якість 4K UHD та звук Dolby Atmos, а також дозволяє завантажувати до 100 епізодів.

Додатково за 3 євро на місяць до будь-якого тарифу можна під'єднати спортивний пакет із доступом до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2.

Що відомо про стримінгову платформу HBO Max?