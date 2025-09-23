Про запуск в Україні повідомляє Кіно 24 з посиланням на офіційний сайт HBO. У матеріалі дізнаєтесь більше про ціни та інші подробиці.
Дивіться також Як виглядають наймолодші актори блискучого українського серіалу "Кава з кардамоном"
Що відомо про запуск HBO Max в Україні?
Точні дати наразі не називають, однак відомо, що стримінговий гігант, який знають всі, офіційно вийде на український ринок. Також відомо, що в Україні HBO Max буде доступний у двох тарифних планах.
- Пакет "Стандарт" коштуватиме 7,99 євро на місяць (приблизно 400 гривень) і передбачатиме перегляд контенту одночасно на двох пристроях у форматі Full HD, а також можливість зберігати до 30 завантажень для офлайн-доступу.
- Більш просунутий пакет "Преміум" обійдеться у 9,99 євро на місяць (близько 500 гривень). Він підтримує до чотирьох пристроїв одночасно (з них два – для перегляду спортивного контенту), забезпечує якість 4K UHD та звук Dolby Atmos, а також дозволяє завантажувати до 100 епізодів.
- Додатково за 3 євро на місяць до будь-якого тарифу можна під'єднати спортивний пакет із доступом до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2.
До речі, дивіться також, як виглядають наймолодші актори блискучого українського серіалу "Кава з кардамоном" – за посиланням.
Що відомо про стримінгову платформу HBO Max?
- HBO Max – це стримінговий сервіс від компанії Warner Bros. Discovery.
- Стрімінгова платформа HBO Max з'явилася 27 травня 2020 року у США.
- На платформі можна знайти улюблені та найпопулярніші фільми та серіали.
- Зокрема вона об'єднує контент від HBO, Warner Bros., DC, Discovery та інші.
- Саме на цьому стримінгу можна офіційно подивитися такі стрічки, як "Гра престолів", "Останній з нас", "Спадкоємці", "Білий лотос" та сотні інших культових стрічок.
- Нещодавно HBO назвав дату прем'єри 3 сезону популярного серіалу "Ейфорія" з нереальною Зендеєю. Про це повідомило видання Variety.
- Поступово платформа почала виходити на міжнародні ринки, а тепер офіційно заходить і на український ринок