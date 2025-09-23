Вони знімаються поруч із дорослими акторами та вже скоро ми побачимо їх на наших екранах. У матеріалі Кіно 24 показуємо наймолодших акторів серіалу "Кава з кардамоном".

Хто з дітей-акторів зіграє у серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі"?

В українському серіалі "Кава з кардамоном" зіграють не тільки актори, які давно нам відомі, зокрема Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Надія Хільська та інші знамениті артисти, а й абсолютно нові обличчя.

Відкриттям серіалу стане Іван Довженко. Це юний актор, який вже полюбився українській публіці.

Однак також на екранах ви побачите абсолютно маленьких артистів, яких точно чекає велике майбутнє. Одну із ролей втілить яскрава Поліна Арно. Ось як дівчинка виглядатиме у серіалі:

Ще одна юна українська акторка, яка зіграє у "Каві з кардамоном", це Зоя Лавренюк.

Вона зіграє роль Люцини – ніжної, а водночас характерної та світлої дівчинки. Ось як Зоя виглядатиме у серіалі:

А наймолодшою зіркою серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" стала Злата Бондар. Ця крихітка уже полюбилася багатьом в інстаграмі. І зовсім скоро ми побачимо її на екранах після прем'єри другого сезону.

Дочекайтесь найяскравішої прем'єри цієї осені!