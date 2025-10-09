Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сторінку Harry Potter у мережі X. У матеріалі побачите, як виглядає Джон Літгоу у ролі Дамблдора.

Як виглядатиме Дамблдор у серіалі "Гаррі Поттер"?

Роль Дамблдора у новому серіалі "Гаррі Поттер" грає майже 80-річний актор Джон Літгоу. У мережі показали перші фото зі знімального майданчика.

Коментатори уже активно висловлюють захоплення зовнішнім виглядом Дамблдора у новому серіалі, але водночас вони здивовані деякими елементами сцени, зокрема тим, що персонаж опинився на морі чи пляжі. Вони намагаються здогадатися, до якої частини історії належить сцена – чи це шоста книга, чи серіал буде подавати події нелінійно, у стилі Квентіна Тарантіно.

Крім того, їх цікавить, чому знімають сцени з горокраксами. Деякі коментатори роблять зауваження щодо костюма Дамблдора, зазначаючи, що він виглядає чудово, але елементи одягу здаються дешевими або не зовсім доречними. В цілому люди водночас захоплюються образом персонажа і ставлять питання про контекст і логіку сцен.

До речі, українка зіграє у новому довгоочікуваному серіалі про Гаррі Поттера. Подробиці – за посиланням.

Хто ще зіграє у серіалі "Гаррі Поттер"?

Окрім Джона Літгоу, у серіалі також з'являться такі актори:

Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін

Герміона Ґрейнджер – Арабелла Стентон

Рон Візлі – Аластер Стаут

Северус Снейп – Паапа Ессієду

Мінерва Макґонеґел – Джанет Мактір

Рубеус Геґрід – Нік Фрост

Квірінус Квірел – Люк Таллон

Арґус Філч – Пол Вайтхаус

Прем'єра серіалу Гаррі Поттер від HBO очікується у 2027 році, а наразі тривають зйомки повідомляє видання Variety.