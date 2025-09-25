До цього Карабут не мала великих кінопроєктів, вона з'являлася лише в епізодичних ролях. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку wizardingworlddirect
Радимо Найгостріші фільми на вечір: що подивитися на Netflix, якщо бракує адреналіну
Світлана Карабут отримала роль у серіалі про Гаррі Поттера: що відомо?
Світлана Карабут втілить роль професорки арифмантії в Гоґвортсі, на ім'я Септіма Вектор. Вона є однією з улюблених викладачок улюбленої Ґерміони Грейнджер, яку обожнюють усі поттеромани.
До речі, HBO Max офіційно заходить на український ринок: скільки вартуватиме підписка
Відомо, що в оригінальних фільмах ця героїня була лише в кількох епізодах, їй не надавали такого широкого значення. Наразі немає інформації, чи буде її роль у серіалі великою. Однак відомо, що вона часто з'являлася на сторінках оригінального твору Джоан Роулінг.
Що відомо про Світлану Карабут?
- Світлана Карабут – британсько-українська акторка та модель.
- Про нову зірку серіалу "Гаррі Поттер" наразі відомо небагато.
- Є інформація про те, що вона будує модельну кар'єру та проживає в Лондоні.
- Зрідка Світлана з'являється у кіно, щоправда, наразі це були лише епізодичні ролі, повідомляють на сайті IMDb.
- Про особисте життя Світлани Карабут нічого не відомо.