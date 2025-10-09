Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на страницу Harry Potter в сети X. В материале увидите, как выглядит Джон Литгоу в роли Дамблдора.

Как будет выглядеть Дамблдор в сериале "Гарри Поттер"?

Роль Дамблдора в новом сериале "Гарри Поттер" играет почти 80-летний актер Джон Литгоу. В сети показали первые фото со съемочной площадки.

Комментаторы уже активно выражают восхищение внешним видом Дамблдора в новом сериале, но в то же время они удивлены некоторыми элементами сцены, в частности тем, что персонаж оказался на море или пляже. Они пытаются догадаться, к какой части истории принадлежит сцена – или это шестая книга, или сериал будет подавать события нелинейно, в стиле Квентина Тарантино.

Кроме того, их интересует, почему снимают сцены с горокраксами. Некоторые комментаторы делают замечания относительно костюма Дамблдора, отмечая, что он выглядит прекрасно, но элементы одежды кажутся дешевыми или не совсем уместными. В целом люди одновременно восхищаются образом персонажа и задают вопросы о контексте и логике сцен.

Кто еще сыграет в сериале "Гарри Поттер"?

Кроме Джона Литгоу, в сериале также появятся такие актеры:

Гарри Поттер – Доминик Маклафлин

Гермиона Грейнджер – Арабелла Стэнтон

Рон Уизли – Аластер Стаут

Северус Снейп – Паапа Эссиеду

Минерва Макгонегел – Джанет Мактир

Рубеус Хагрид – Ник Фрост

Квиринус Квирел – Люк Таллон

Аргус Филч – Пол Уайтхаус

Премьера сериала Гарри Поттер от HBO ожидается в 2027 году, а сейчас продолжаются съемки сообщает издание Variety.