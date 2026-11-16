В книге этого не было: HBO показал первую полную сцену из нового "Гарри Поттера" – что изменили создатели

Как сообщает Radio Times, 14 ноября HBO обнародовал почти полутораминутный фрагмент сериала "Гарри Поттер", премьера которого запланирована на 25 декабря 2026 года. В ролике показали первый праздничный банкет в Хогвартсе, однако внимательные поклонники уже заметили изменения по сравнению с книгой.

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Какую новую сцену показали в "Гарри Поттере"

В видео Гарри, Рон и Гермиона впервые собираются на праздничный банкет в Большом зале Хогвартса. Ученики скандируют имя Дамблдора, после чего директор щелкает пальцами, и столы волшебным образом наполняются едой. Однако самое интересное происходит за преподавательским столом.



"Гарри Поттер": смотреть тизер онлайн

Дамблдор в исполнении Джона Литгоу разговаривает с профессором Макгонагалл, которую сыграла Джанет Мактир. Они обсуждают Гарри, который только что попал в Гриффиндор.

Этого диалога нет в оригинальной книге "Гарри Поттер и философский камень". Его также не было в фильме 2001 года.

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Есть и другое отличие. В книге Гарри спрашивает Перси Уизли, не сумасшедший ли Дамблдор. В новом сериале этот вопрос адресован Рону.

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Почему Дэниел Рэдклифф может не смотреть нового "Гарри Поттера"

Пока поклонники волшебного мира изучают каждую деталь новой экранизации, Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в восьми фильмах, не спешит присоединяться к просмотру. Актер признался, что не уверен, будет ли смотреть сериал HBO.

Не знаю, буду ли смотреть, если честно. Я и так уже очень много времени провел в "Гарри Поттере, – отметил Рэдклифф.

По его словам, причина вовсе не в неприязни к новой экранизации. Актер просто почти не смотрит телевидение. Более того, он признался, что до сих пор не видел даже таких культовых сериалов, как "Во все тяжкие" и "Безумцы".

В то же время актер поддержал своего преемника Доминика МакЛафлина и подчеркнул, что не собирается давать ему советов по поводу роли.

В то же время Netflix показал новый тизер финального сезона сериала "Эмили в Париже".