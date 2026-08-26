22 года разницы в возрасте и ни одной свадьбы: как живет Хелена Бонем Картер со своим более молодым бойфрендом

Хелена Бонем Картер, похоже, нашла свою формулу романтики: любовь – так, общий дом – так, собаки и даже кролики – пожалуйста, а вот свадебная клятва "навсегда" – спасибо, но нет.

Как сообщает dailymail, 26 августа актрису заметили на романтической прогулке по Лондону с ее 38-летним бойфрендом, искусствоведом Райем Дагом Хольмбо.



Хелена Бонем Картер с более молодым бойфрендом / Фото eroteme



Пара вместе с 2018 года, живет под одной крышей, но в ЗАГС не спешит. И, судя по объяснению Хелены, дело вовсе не в кризисе отношений.

Почему Хелена Бонем Картер не хочет выходить замуж

Актриса ранее откровенно рассказывала, что не планирует выходить замуж, поскольку не хочет давать обещание быть с человеком "навсегда". По ее мнению, такая клятва может быть нездоровой, если ты не можешь искренне гарантировать будущее.



Хелена Бонем Картер с Рэем / Фото eroteme



С Радой актриса познакомилась на свадьбе в 2018 году. Буквально какая-то ирония судьбы. Через три года они начали жить вместе, а впоследствии пополнили семейную компанию домашними кроликами.

Разница в возрасте их не смущает



Хелена Бонем Картер с Рэем / Фото eroteme



Между Хеленой и Радой 22 года разницы, однако актриса не видит в этом проблемы. Она называла возлюбленного "старой душой в молодом теле" и подчеркивала, что женщины с возрастом могут становиться только сильнее.

До отношений с Гольмбо Бонем Картер 13 лет была вместе с режиссером Тимом Бертоном. Пара рассталась в 2014 году и воспитывает двоих детей – Билли и Нелл.

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