Актриса прибыла на Берлинский международный кинофестиваль в черном платье свободного пошива. Образ дополнила легким макияжем и гладкой прической.
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О беременности жены Хоакина Феникса стало понятно из округлого животика, который подчеркивало платье. Судя по его размерам, Руни совсем скоро будет рожать.
Сама пара никак не комментирует ожидание второго ребенка. Поэтому пока что неизвестно, кто у них родится – мальчик или девочка.
Хоакин Феникс и Руни Мара / Фото с фан-аккаунта актера
Об отношениях Хоакина и Руни
- Пара познакомилась во время съемок фильма "Она". Их романтические отношения завязались в 2016 году. Летом 2019 года актрису заметили с кольцом на пальце, поэтому стало понятно, что пара обручилась.
- Первый ребенок появился у супругов в августе 2020 года. У них родился сын, которому выбрали имя Ривер. Так звали брата Хоакина, который трагически умер от передозировки наркотиками в 23 года.