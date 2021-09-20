"Холодный расчет" с Оскаром Айзеком: что нам известно накануне премьеры

Новый триллер "{олодный расчет" от дважды номинанта на премию Оскар Пола Шредера с лауреатом премии Золотой глобус Оскаром Айзеком в главной роли украинцы увидят уже 23 сентября. Что нам известно и отзывы мировых медиа о фильме – читайте ниже.

Продюсером фильма стал Мартин Скорсезе – давний коллаборационист Пола Шредера, который является автором сценариев к культовым фильмам Скорсезе "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа". Об этом сообщает дистрибьютор фильма "Вольга Украина".

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В режиссерском послужном списке Шредера:

"Американский жиголо"

"Люди-кошки"

"Дневник пастыря" с Итаном Хоуком, за который Пол Шредер был номинирован на Оскар за оригинальный сценарий.

Чем интересен триллер

Уильям Телль – профессиональный игрок в покер, холодная выдержка которого не позволяет ему лишний раз рисковать. Он держится на среднем уровне в мире малых ставок, каждый раз вставая из-за стола победителем. Для него покер – это скорее профессия, позволяющая жить в постоянных переездах и избегать как лишнего внимания, так и людей в целом.



Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"

У него есть рутина, которой он свято придерживается. И тайны, которые он хранит. Но, конечно, такое существование не может быть вечным. Уильям встречает очаровательную Ла Линду, агента в мире покера, которая не может понять, как такой игрок до сих пор не играет в лучших денежных турнирах, и молодого кирка, с отцом которого связана прошлая жизнь Уильяма. А что хуже всего – в одном из отелей он встречает военного, по воле которого в свое время отсидел в тюрьме 8,5 лет и рутинной жизни Телля, безусловно, приходит конец.



Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"

Актеры и роли

Роль загадочного покерного профи Уильяма Телла досталась Оскару Айзеку – звезде "Дюны", "Из машины", трилогии "Звездные войны".

На роль загадочного мужчины из прошлого Уильяма Телля был приглашен трижды номинант на премию Оскар и давний коллаборационист Пола Шредера – Уиллем Дефо ("Маяк", "Аквамен", "Последнее искушение Христа").

Корка, молодого протеже главного героя, сыграл Тай Шеридан из блокбастера "Последнему игроку приготовится", артхитов "Мад" и "Древо жизни".

А на роль покерного агента Ла Линды была приглашена комедиантка Тиффани Хеддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девочки").



Тиффани Хеддиш и Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"

Мировая премьера

К слову, Шеридан и Айзек уже встречались вместе в комикс-блокбастере "Люди Икс: Апокалипсис", именно тогда Айзек и Дефо играли вместе в картине "Ван Гог: На пороге вечности".

"Холодный расчет" был представлен в основной программе кинофестиваля в Венеции, где получил множество положительных отзывов за разумное использование покера, новую американскую трагедию и сильную игру Оскара Айзека.

Отзывы на фильм мировых изданий

В Washington Post говорят, что "Оскар Айзек представил удивительное изображение последней версии любимого кинематографического аватара Шредера: профессионального игрока в покер, что борется с мучительным прошлым, преисполненным чувством вины";

говорят, что "Оскар Айзек представил удивительное изображение последней версии любимого кинематографического аватара Шредера: профессионального игрока в покер, что борется с мучительным прошлым, преисполненным чувством вины"; Vanity Fair отмечает: "Холодный расчет" выводит на первый план подтекст сломанных жизней американцев. После просмотра фильма вы не сможете перестать думать о нем";

отмечает: "Холодный расчет" выводит на первый план подтекст сломанных жизней американцев. После просмотра фильма вы не сможете перестать думать о нем"; В Collider уверяют, что "в последнем произведении Шредера весь мир – тюрьма, и лучшее, на что мы можем надеяться, – это то, как мы проведем это время";

уверяют, что "в последнем произведении Шредера весь мир – тюрьма, и лучшее, на что мы можем надеяться, – это то, как мы проведем это время"; The Guardian поделились своими мыслями по касту: "В более раннюю эпоху роль Уильяма Тилля мог играть Хамфри Богарт или "ледяной" Ален Делон. Но в наше время это Оскар Айзек – игрок в покер с пустым взглядом".

Премьера в Украине

Триллер Пола Шредера "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в главной роли – с 23 сентября в украинских кинотеатрах.

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