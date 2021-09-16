Украинские зрители наконец увидят на широких экранах фильм "Дюна". Стоит заметить, что это произойдет на месяц раньше запланированной даты. Ранее компания Warner Bros в Украине сообщила о переносе даты премьеры с 14 октября на 16 сентября 2021 года.

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Сюжет фильма "Дюна"

События ленты перенесут зрителя в столь далекое будущее, в котором уже нет ничего похожего на мир, который нас окружает сегодня. История расскажет нам о Герцоге Лето Атрейдесе (Оскар Айзек), получившего контроль над пустынной планетой Арракис. Это жестокий мир, жизнь на котором полна опасностей, но именно эта планета крайне ценна, так как здесь находится единственный источник наиболее редкого и самого ценного вещества во вселенной – спайса.

Спайс действует подобно наркотику, но он наделяет человека важным даром – продлевает жизнь и улучшает умственные способности. Кто контролирует Арракис, тот владеет спайсом, а кто владеет спайсом – господствует над всей Вселенной.

Однако Арракис таит в своих глубинах страшную опасность – гигантских червей, которые нападают на добытчиков спайса и мешают людям. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье контроль над Арракисом.

"Дюна" 2021: смотрите полный трейлер фильма

Отзывы о фильме "Дюна"

Критики, ожидаемо, разделились на два лагеря – тех, кому фильм понравился, и тех, кому нет. Однако в одном осведомленные критики сошлись единогласно – "Дюна" Дени Вильнева претендует на доподлинную передачу текста и подробно проработанный сценарий.

Критики также отмечают, что фильм выглядит действительно впечатляющим именно на большом экране и те, кто решит посмотреть его дома, многое потеряет и не оценит всей эпичности картины.

Актер "Дюны" Джош Бролин, сыгравший в фильме Гурни Халлека, назвал научно-фантастическую эпопею кинематографическим шедевром.

Впечатления критиков о фильме

В Time отметили, что "Дюна" местами достаточно затянута, хотя довольно трудно оторвать глаза от того, что происходит на экране, особенно в моменты эпических батальных сцен.

отметили, что "Дюна" местами достаточно затянута, хотя довольно трудно оторвать глаза от того, что происходит на экране, особенно в моменты эпических батальных сцен. В The Guardian убеждены, что "Дюна" напомнила всем, "каким должен быть голливудский блокбастер".

убеждены, что "Дюна" напомнила всем, "каким должен быть голливудский блокбастер". Кинокритик Стивен Вайнтрауб, Collider выразил свое положительное мнение относительно фильма в твиттере, убеждая, что Дюна – это и есть настоящий новый шедевр кинематографа.

выразил свое положительное мнение относительно фильма в твиттере, убеждая, что Дюна – это и есть настоящий новый шедевр кинематографа. В то же время The Hollywood Reporter обвинили фильм в поверхностности сценария фильма и отсутствии адекватной подачи для зрителей, которые не знакомы с текстом романа.

обвинили фильм в поверхностности сценария фильма и отсутствии адекватной подачи для зрителей, которые не знакомы с текстом романа. Vanity Fair "Дюну" тоже обвинили фильм в поверхностности сценария и недостаточно прописанных героях, которым, по их мнению, трудно сопереживать.

"Дюну" тоже обвинили фильм в поверхностности сценария и недостаточно прописанных героях, которым, по их мнению, трудно сопереживать. А в IndieWire выразили недовольство неожиданной и не обоснованной концовкой фильма.

Кстати, по состоянию на 16 сентября 2021 года рейтинг "Дюны" на независимом сайте оценок фильмов и сериалов мира Rotten Tomatoes – составляет 88% из 100%.

Скандал вокруг фильма "Дюна

Студия Warner Bros. принял решение об одновременной премьеры ленты на широких экранах и на собственном стриминговом сервисе HBO Max. Против такого решения выступил режиссер "Дюны" Дени Вильнев. Он раскритиковал решение студии и отметил, что это может "убить франшизу".

Режиссер обратил внимание на то, что премьеру фильма превратили в гибридную модель, благодаря которой фильм покажут сразу и в кинотеатрах и на стриминговому сервисе HBO Max, где он будет доступен в течение 31 дня.

Кстати, такую ​​же модель Warner Bros. также планирует применять для всех своих премьер 2021 года: "Дюны", "Матрицы" и "Годзиллы против Конга".

Каст "Дюны" 2021

Тимоти Шаламе – Пол Атрейдис потомок Дома Атридов;

Оскар Айзек – Лето Атрейдис дворянин, недавно назначенный управляющим планетой Арракис;

Джош Бролин – Гурни Халлек оружейный мастер Дома Атриейдесов и наставник Пола;

Скарсгорд – Владимир Харконнен заклятый враг Лето и бывший управляющий Арракиса;

Дэйв Батиста – Глоссу Раббан жестокий племянник барона Харконнена;

Зендея – Чани таинственная молодая фрименка и любовный интерес Пола;

Джейсон Момоа – Дункан Айдахо мастер меча Дома Атрейдесов;

Хавьер Бардем – Стилгар вождь фрименского племени в Ситча-Табр.

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