Короткое видео закулисья не раскрывает детали сюжета и не демонстрирует впечатляющие кадры, однако здесь есть немало комментариев от самого режиссера и актеров. В клипе упоминаются видения, которые Пол (главный герой ленты) продолжает видеть.

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Что интересного рассказали в видео

Режиссер фильма Дени Вильнев коротко прокомментировал свою экранизацию.

"Дюна" – очень богатый фильм. Это приключенческий фильм. Это фильм о взрослении,

– отметил Вильнев.

Зендая в видео рассказывает о своей дружбе с Шаламе, которая началась сразу, как только стартовал совместный съемочный процесс. Кроме того, актриса комментирует нечто важное, о своем персонаже, что поможет зрителю понять ее отношение к герою Шаламе.

В фильме мы сможем увидеть, как развивались отношения персонажей и, похоже, параллельно с ними на съемочной площадке кипели настоящие страсти.

Ролик также демонстрирует ряд важных моментов из фильма, которые занимают ключевое место в оригинальном романе Фрэнка Герберта, по которому и была снята "Дюна".

Украинские зрители увидят на широких экранах фильм на месяц раньше – 16 сентября 2021 года. Также известно, что режиссер уже готовит сценарий для второй части "Дюны".

Сюжет фильма "Дюна"

События фильма переносят нас в далекое будущее, где ничто не похоже на мир, который нас окружает сегодня. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) управляет пустынной планетой Арракис – жестоким миром, жизнь на котором полна опасностей. Именно эта планета является единственным источником наиболее редкого и ценного вещества во Вселенной – спайса.

Это вещество, действует подобно наркотикам, однако люди получают важное преимущество – спайс продлевает жизнь и существенно улучшает умственные способности. Владение веществом гарантирует господство во Вселенной. Однако сейчас планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье властвование ею.

Напомним, что 21 июля 2021 года студия Warner Bros. опубликовала в сети первый полный трейлер ленты. Чтобы оценить сюжет, героев и масштаб эпичности сцен в фильме – предлагаем посмотреть трейлер по ссылке.