Короткое видео закулисья не раскрывает детали сюжета и не демонстрирует впечатляющие кадры, однако здесь есть немало комментариев от самого режиссера и актеров. В клипе упоминаются видения, которые Пол (главный герой ленты) продолжает видеть.
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Что интересного рассказали в видео
Режиссер фильма Дени Вильнев коротко прокомментировал свою экранизацию.
"Дюна" – очень богатый фильм. Это приключенческий фильм. Это фильм о взрослении,
– отметил Вильнев.
Зендая в видео рассказывает о своей дружбе с Шаламе, которая началась сразу, как только стартовал совместный съемочный процесс. Кроме того, актриса комментирует нечто важное, о своем персонаже, что поможет зрителю понять ее отношение к герою Шаламе.
В фильме мы сможем увидеть, как развивались отношения персонажей и, похоже, параллельно с ними на съемочной площадке кипели настоящие страсти.
Ролик также демонстрирует ряд важных моментов из фильма, которые занимают ключевое место в оригинальном романе Фрэнка Герберта, по которому и была снята "Дюна".
Сюжет фильма "Дюна"
События фильма переносят нас в далекое будущее, где ничто не похоже на мир, который нас окружает сегодня. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) управляет пустынной планетой Арракис – жестоким миром, жизнь на котором полна опасностей. Именно эта планета является единственным источником наиболее редкого и ценного вещества во Вселенной – спайса.
Это вещество, действует подобно наркотикам, однако люди получают важное преимущество – спайс продлевает жизнь и существенно улучшает умственные способности. Владение веществом гарантирует господство во Вселенной. Однако сейчас планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье властвование ею.