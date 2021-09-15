Коротке відео залаштунків не розкриває деталей сюжету і не демонструє вражаючих кадрів, однак тут є чимало коментарів від самого режисера та акторів. У кліпі згадуються видіння, які Пол (головний герой стрічки) продовжує бачити.
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Що цікавого розповіли у відео
Режисер фільму Дені Вільньов коротко прокоментував свою екранізацію.
"Дюна" – дуже багатий фільм. Це пригодницький фільм. Це фільм про дорослішання,
– зазначив Вільньов.
Зендея у відео розповідає про свою дружбу з Шаламе, яка почалася одразу, як тільки стартував спільний знімальний процес. Крім того, акторка коментує дещо важливе, про свою персонажку, що допоможе глядачеві зрозуміти її ставлення до героя Шаламе.
У фільмі ми зможемо побачити, як розвивалися стосунки персонажів і, схоже, паралельно з ними на знімальному майданчику вирували справжні пристрасті.
Ролик також демонструє низку важливих моментів з фільму, які займають ключове місце в оригінальному романі Френка Герберта, за яким і була знята "Дюна".
Сюжет фільму "Дюна"
Події фільму переносять нас в далеке майбутнє, де ніщо не схоже на світ, який нас оточує сьогодні. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) керує пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом, життя на якому сповнене небезпек. Саме ця планета є єдиним джерелом найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті – спайсу.
Ця речовина, діє подібно наркотикам, однак люди отримують важливу перевагу – спайс подовжує життя та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.