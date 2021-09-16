Українські глядачі нарешті побачать на широких екранах фільм "Дюна". Варто зауважити, що це станеться на місяць швидше від запланованої дати. Раніше компанія Warner Bros в Україні повідомила про перенесення дати прем'єри з 14 жовтня на 16 вересня 2021 року.

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Сюжет фільму "Дюна"

Події стрічки перенесуть глядача в настільки далеке майбутнє, що вже ніщо не схоже на світ, який нас оточує сьогодні. Історія розповість нам про Герцога Лето Атрейдес (Оскар Айзек), що отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Це жорстокий світ, життя на якому сповнене небезпек, однак саме ця планета є вкрай цінною, адже тут єдине джерело рідкісної та найціннішої речовини у всесвіті – спайсу.

Спайс діє подібно наркотикам, але він наділяє людину важливим даром – продовжує життя та покращує розумові здібності. Хто контролює Аракіс, той володіє спайсом, а хто володіє спайсом – панує над усім всесвітом.

Однак Арракіс таїть у своїх глибинах страшну небезпеку – велетенських червів, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині контроль над Арракісом.

"Дюна" 2021: дивіться повний трейлер фільму

Відгуки про фільм "Дюна"

Критики, очікувано, розділилися на два табори – тих, кому фільм сподобався, і тих, кому ні. Однак в одному обізнані критики зійшлись одноголосно – "Дюна" Дені Вільньова претендує на достеменну передачу тексту та детально пропрацьований сценарій.

Критики також відзначають, що фільм виглядає справді вражаючим саме на великому екрані і ті, хто вирішить переглянути його вдома, чимало втратять і не оцінять всієї епічності картини.

Актор "Дюни" Джош Бролін, який зіграв у фільмі Гурні Галлека, назвав науково-фантастичну епопею кінематографічним шедевром.

Враження критиків про фільм

У Time відзначили, що "Дюна" місцями досить затягнута, хоча доволі важко відірвати очі від того, що відбувається на екрані, особливо в моменти епічних батальних сцен.

відзначили, що "Дюна" місцями досить затягнута, хоча доволі важко відірвати очі від того, що відбувається на екрані, особливо в моменти епічних батальних сцен. У The Guardian переконані, що "Дюна" нагадала всім, "яким повинен бути голлівудський блокбастер".

переконані, що "Дюна" нагадала всім, "яким повинен бути голлівудський блокбастер". Кінокритик Стівен Вайнтрауб, Collider висловив свою схвальну думку щодо фільму у твітері, переконуючи, що Дюна – це і є справжній новий шедевр кінематографа.

висловив свою схвальну думку щодо фільму у твітері, переконуючи, що Дюна – це і є справжній новий шедевр кінематографа. Водночас The Hollywood Reporter звинуватили фільм в поверхневості сценарію фільму та відсутності адекватної подачі для глядачів, які не знайомі з текстом роману.

звинуватили фільм в поверхневості сценарію фільму та відсутності адекватної подачі для глядачів, які не знайомі з текстом роману. Vanity Fair "Дюну" теж звинуватили фільм у поверхневості сценарію та недостатньо прописаних героях, яким, на їх думку, важко співпереживати.

"Дюну" теж звинуватили фільм у поверхневості сценарію та недостатньо прописаних героях, яким, на їх думку, важко співпереживати. А в IndieWire висловили незадоволення несподіваною та не обґрунтованою кінцівкою фільму.

До речі, станом на 16 вересня 2021 року рейтинг "Дюни" на незалежному сайті оцінок фільмів та серіалів світу Rotten Tomatoes – становить 88% зі 100%.

Скандал навколо фільму "Дюна"

Студія Warner Bros. прийняла рішення про одночасну прем'єру стрічки на широких екранах та на власному стрімінговому сервісі HBO Max. Проти такого рішення виступив режисер "Дюни" Дені Вільньов. Він розкритикував рішення студії та наголосив, що це може "вбити франшизу".

Режисер звернув увагу на те, що прем'єру фільму перетворили на гібридну модель, завдяки якій фільм покажуть одразу і в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі HBO Max, де він буде доступним протягом 31 дня.

До речі, таку ж модель Warner Bros. також планує застосовувати для усіх своїх прем'єр 2021 року: "Дюни", "Матриці" та "Ґодзілли проти Конга".

Каст "Дюни" 2021

Тімоті Шаламе – Пол Атрейдіс нащадок Дому Атрідів;

Оскар Айзек – Лето Атрейдіс дворянин, нещодавно призначений керуючим планетою Арракіс;

Джош Бролін – Ґурні Галлек збройовий майстер Дому Атріейдесів і наставник Пола;

Стеллан Скашгорд – Владімір Харконнен заклятий ворог Лето і колишній керуючий Арракіса;

Дейв Батиста – Звір Раббан жорстокий племінник барона Харконнена;

Зендея – Чані таємнича молода фрименка й любовний інтерес Пола;

Джейсон Момоа – Дункан Айдаго майстер меча Дому Атрейдесів;

Хав'єр Бардем – Стілґар вождь фрименського племені в Сієтч-Табрі.

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