Как сообщает 24 Канал, 15 октября 2026 года состоялась премьера сериала "Хрустальное озеро" – приквела к легендарной франшизе "Пятница, 13-е". Восьмисерийный хоррор от студии A24 расскажет предысторию одного из самых известных киноманьяков и его матери Памелы Вурхиз.

О чем сериал "Хрустальное озеро"

В центре сюжета – мать-одиночка Памела Вурхиз, которая пытается пережить смерть своего маленького сына Джейсона. Мальчик трагически утонул в местном озере почти год назад, но женщина до сих пор не может смириться с потерей.

Однажды на ее пороге появляются двое незнакомцев, которые начинают интересоваться ее прошлым. После этого в городке происходит череда жутких событий, а местные жители постепенно понимают, что Памела скрывает гораздо больше, чем кажется.

Создатели обещают совместить психологическую драму, детективные загадки и классический хоррор. Поэтому на этот раз зрителям покажут не только кровавые последствия, но и причины, превратившие обычную семейную трагедию в легенду ужасов.



"Хрустальное озеро": смотреть трейлер

Кто сыграл главные роли и где смотреть

Главную роль исполнила Линда Карделлини, известная по сериалам "Мертвый для меня" и "Чудаки и сумасшедшие". Юного Джейсона Вурхиза сыграл Калум Винсон.

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В актерский состав также вошли Уильям Кетлетт, Девин Кесслер, Кэмерон Скоггинс и Гвендолин Сундстрем.

Шоураннером проекта стал Брэд Калеб Кейн, работавший над сериалами "Оно: Добро пожаловать в Дерри" и "Черные паруса". Съемки проходили в штате Нью-Джерси.

В США все восемь эпизодов вышли 15 октября на Peacock. В Украине сериал анонсировали на HBO Max через MEGOGO с еженедельным выпуском серий.

Кстати, уже 25 ноября 2026 года состоится премьера сериала "Бегущий по лезвию 2099" – продолжения культовой научно-фантастической франшизы.