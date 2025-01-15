Стали разочарованием: 5 фильмов, которые провалились в прокате в 2024 году

2024 год был захватывающим для киноиндустрии, вышло множество крупных блокбастеров, которые оправдали как ожидания зрителей, так и критиков. Конечно, не каждому фильму удалось достичь успеха, и об этих лентах тоже важно говорить.

24 Канал расскажет о фильмах 2024 года, которые провалились в прокате. Из-за сюжета, или плохой рекламы, или других факторов, эти ленты не были восприняты аудиторией, как ожидалось.

Смотрите также 3 высокорейтинговые триллеры, после которых невозможно заснуть

"Джокер: Безумие на двоих"

После успеха фильма "Джокер" поклонники с нетерпением ожидали вторую часть. Однако его встретили с неоднозначными отзывами и кассовым провалом. События ленты начинаются с психиатрической клиники Аркгем, где Джокер встречает любовь всей своей жизни. Фильм собрал около 200 миллионов долларов в мировом прокате, хотя на него потратили 450 миллионов.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн

"Мадам Паутина"

Супергеройский фильм от Marvel с Дакотой Джонсон в главной роли стал одним из наименее кассовых фильмов в серии экранизации комиксов. Лента рассказывает об истории происхождения Кэсси, которая узнает о том, что имеет сверхъестественные способности. Она хочет спасти трех других женщин от Иезекииля Симса, который хочет их убить.

"Мадам Паутина": смотрите трейлер онлайн

"Мегалополис"

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы для многих был самым ожидаемым в 2024 году, к тому же его премьеру часто откладывали. Но когда он вышел на экраны, не все зрители оценили эту научно-фантастическую драму. Она рассказывает об амбициозном архитекторе, который сталкивается с сопротивлением коррумпированного мэра. Красивый визуал фильма не смог перевесить непонятный сюжет.

"Мегалополис": смотрите трейлер онлайн

"Аргайл: Супершпион"

Лента казалась многообещающей – интересный сюжет, талантливые актеры. Однако кассовые сборы оказались провальными. В центре сюжета шпионской комедии – писательница Элли Конвей, которая достигла успеха серией книг о секретном агенте по имени Аргайл. Элли попадает в странные обстоятельства, когда сюжеты книг повторяются в реальности.

"Аргайл: Супершпион": смотрите трейлер онлайн

"Бордерлендс"

Звездного состава и острого сюжета оказалось недостаточно, чтобы собрать зрителей в театре. Фильм получил множество негативных отзывов и стал едва ли не главным провалом года. В центре сюжета Лилит – охотница с таинственным прошлым. Она возвращается домой, на хаотичную планету Пандору. У Лилит появляется новое задание – найти пропавшую дочь могущественного разработчика оружия Атласа.

"Бордерлендс": смотрите трейлер онлайн