Антирейтинг кино: 5 фильмов, которые стали худшими за всю историю
Чтобы не тратить время на фильмы, которые точно не стоят вашего внимания, мы составили список худших лент в мире кино. Несмотря на ожидания и иногда даже звездные актерские составы, эти фильмы стали настоящими провалами по версии зрителей и критиков.
Мы отобрали те, что получили низкие рейтинги на IMDb и заслужили звание худших лент. Если вы ищете качественное кино – лучше обойти эти проекты стороной.
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Худшие фильмы в истории кино
Вот несколько примеров фильмов, которые не оправдали ожиданий:
"Кошки" (2019)
Рейтинг IMDb: 2.8
Один из самых скандальных мюзиклов последних лет. Адаптация культового мюзикла "Cats" от Тома Хупера получила невероятно низкие оценки за свои необычные визуальные решения и странную графику. Фильм вызвал волну насмешек из-за CGI, который делал персонажей похожими на что-то непонятное между людьми и кошками. Несмотря на звездный состав, лента стала примером того, как не стоит адаптировать сценические шедевры.
"Лондонские поля" (2018)
Рейтинг IMDb: 3.9
Этот фильм пытался быть стилизованным неонуаром, но, к сожалению, запутался в собственной истории. Основанная на одноименном романе Мартина Эмиса, лента с участием Эмбер Херд не смогла впечатлить ни зрителей, ни критиков. Нереализованный потенциал сюжета, слабая режиссура и сценарий превратили "Лондонские поля" в очередное киноразочарование.
"Кодекс Готти" (2018)
Рейтинг IMDb: 4.8
Биографический фильм об одном из самых известных боссов мафии Джоне Готти с Джоном Траволтой в главной роли, казался перспективным. Однако вместо увлекательного криминального триллера зрители получили беспорядочную и разрозненную ленту, которая не способна была передать настоящую историю преступного мира.
"Ценный груз" (2016)
Рейтинг IMDb: 4.6
Несмотря на участие Брюса Уиллиса, этот фильм оказался слабым боевиком с предсказуемым сюжетом и низкокачественными сценами. Он не смог предложить зрителям ничего нового или стоящего внимания в жанре экшена. "Ценный груз" не оправдал даже самых скромных ожиданий.
"Джек и Джилл" (2011)
Рейтинг IMDb: 3.3
Комедийный фильм с Адамом Сэндлером в главных ролях (и мужской, и женской) стал настоящим символом низкопробного юмора. "Джек и Джилл" попал в список худших фильмов десятилетия, а критики разгромили ленту за чрезмерную комическую неудачу и банальность сюжета. Несмотря на попытки развеселить аудиторию, этот фильм скорее вызвал раздражение.
Эти фильмы стали печальными примерами того, как иногда даже большие бюджеты и звездные актеры не могут спасти проект от критического провала. Если хотите сохранить время и нервы – лучше избегайте этих киноэкспериментов!