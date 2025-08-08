2025 год богат на премьеры различных фильмов. Некоторые из них получили положительную реакцию зрителей и критиков и могут стать лучшими в году. Но по состоянию на август можно сделать вывод и о том, что не обошлось без провалов.

Многие новые фильмы доказали, что звездный актерский состав и огромный бюджет не гарантирует успех. Поэтому наряду с удачными картинами, первая половина 2025 года запомнится и кинематографическими катастрофами, пишет Кино 24 со ссылкой на Collider. Но возможно, что худшие фильмы года все еще впереди.

"Электрический штат"

События фильма происходят в альтернативных 90-х. Девушка Мишель видит робота, которым управляет ее якобы погибший брат. В поисках родного человека она отправляется к месту, где после провального восстания живут роботы-изгнанники.

Актеры-звезды и сильная визуальная часть не смогли оправдать ленту. Ее раскритиковали за неудачных персонажей, плохо подобранный актерский состав и вторичность тем, поднимаемых в фильме. "Электрический штат" не впечатляет, а разочаровывает. Тот факт, что об этом фильме уже забыли, тоже довольно показателен.

"Электрический штат": смотрите трейлер онлайн

"Шпионка на свадьбе"

Секретный агент Сэм имеет очередную сложную миссию – стать подружкой на свадьбе лучшей подружки. Но когда команда наемников берет в заложники состоятельных гостей, наступает время проявиться и преодолеть тех, кто хочет разрушить важнейший день в жизни ее близкого человека.

В 2025 году вышло достаточно много удачных боевиков. А этот фильм – точно не принадлежит к этому списку. Неудачный сценарий, несмешные шутки, полнейший хаос и много других абсолютно провальных элементов.

"Шпионка на свадьбе": смотрите трейлер онлайн

"Белоснежка"

Адаптация мультфильма 1937 года рассказывает о Белоснежке, которая потеряла родителей и вынуждена работать обычной прачкой в замке, которым руководит новая и злая королева-волшебница. Она ежедневно обращается к Волшебному зеркалу, чтобы убедиться, что является самой красивой в мире. Но когда однажды зеркало отвечает ей, что самой красивой является Белоснежка, королева приказывает убить девушку.

Об этом фильме говорили больше всего в 2025 году. Он подвергся критике еще задолго до премьеры, но и после этого лента не оправдала ожиданий. Странная компьютерная графика, плоские музыкальные номера и скучный сценарий лишили сказку любой магии. С потрясающим бюджетом в почти 300 миллионов долларов, фильму едва удалось собрать чуть больше 200 миллионов.

"Белоснежка": смотрите трейлер онлайн