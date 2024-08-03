3 худших боевика за историю кино, на которые не стоит тратить время

В каждом жанре есть как удачные, так и неудачные его представители. Какие-то фильмы претендуют на звание лучших, сочетая в себе талантливых актеров и гениальный сценарий; другие бывают довольно посредственные – все еще могут развлечь в свободное время, но являются предсказуемыми и банальными. Но есть и такие ленты, которые провалились во всех возможных деталях.

Кино 24 отобрал худшие фильмы в жанре боевика по версии агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Эти ленты – ужасная и безрезультатная попытка хоть немного увлечь зрителя.

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"Баллистик: Экс против Сивер"

Лента рассказывает о двух лучших секретных агентах, которые всегда сталкиваются в противостоянии. Но вдруг им нужно стать по одну сторону и объединить усилия, чтобы победить мощного врага.

"Баллистик: Экс против Сивер": смотрите трейлер онлайн

Игра Антонио Бандераса не смогла улучшить фильм, который критики называют удивительно бездарным. В нем нет ни экшена, ни юмора, ни особого стиля или какой-то изюминки. Эта лента является неудачной не только в своем жанре, но и в целом.

"Последние дни американской преступности"

Сюжет разворачивается в США, где правительство планирует ввести систему контроля разума, что должна подавлять преступные импульсы у людей. Пока страна готовится к новым порядкам, группа во главе с Грэмом Бриком решает напоследок осуществить амбициозное ограбление.

"Последние дни американской преступности": смотрите трейлер онлайн

Лента не запоминается ничем, как криками и стрельбой. Это один из худших проектов Netflix. Кроме того, премьера фильма крайне неудачно наложилась на события из-за убийства Джорджа Флойда.

"Стреттон: Первое задание"

Британский фильм рассказывает о солдате Данкане Фальконере, который после лет службы в Военно-морских силах ушел на пенсию и решил написать мемуары. Он до сих пор помнил Джона Стреттона - тайного агента, который выполнял сверхсложные задачи. Именно ему Данкан решает посвятить роман.

"Стреттон: Первое задание": смотрите трейлер онлайн

Генри Кавилл должен был сыграть главную роль в фильме, но попрощался с коллективом из-за "творческих разногласий". И недаром, ведь критики разгромили ленту и были поражены, что даже Конни Нильсен не удалось удачно сыграть свою роль.