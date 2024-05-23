Не стоит тратить время: 3 неудачных мультфильма

Мультфильмы всегда приносят радость и вызывают смех, но даже в этом ярком жанре случаются неудачи. Иногда анимационные ленты, которые должны были восхитить зрителей, разочаровывают как критиков, так и публику.

В подборке Кино 24 есть мультфильмы, на которые не стоит тратить свое время. Несмотря на высокие ожидания и значительные бюджеты, эти проекты не смогли завоевать сердца зрителей.

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"Эмоджи Фильм"

: 3.4

Мультфильм рассказывает о секретах, скрывающихся внутри наших гаджетов. В частности о эмоджи, которые проживают в городе СМСковиль. Только один смайл Геник родился без фильтра: он выражает несколько эмоций за раз. Заручившись поддержкой друзей, он отправляется в путешествие смартфоном, чтобы починить себя. Но над телефоном нависает угроза, поэтому мир эмоджи могут навсегда разрушить.

"Эмоджи Фильм": смотрите трейлер онлайн

Фильм получил неплохую сумму в прокате, но получил негативные отзывы от зрителей и критиков. Все остались недовольны сценарием, юмором, озвучиванием и недостатком оригинальности.

"Норм и Несокрушимые"

: 3.4

В центре сюжета американского фильма белый медведь Норм, который живет в Арктике и живет счастливой жизнью вместе с друзьями. В заснеженный городок врываются туристы, которые поражены этими пейзажами. Один из них, мистер Грин, решает обустроить здесь город для богачей, разрушив мир животных. Норм готов отстаивать свои земли, поэтому собирается убедить мистера Грина передумать.

"Норм и Несокрушимые": смотрите трейлер онлайн

По мнению критиков, фильм абсолютно не за что похвалить. Это причудливая анимация, странный сюжет и "потерянный потенциал".

"Мегамозг против Синдиката рока"

Рейтинг IMDb: 2.4

Продолжение фильма "Мегамозг" вышло в 2024 году. На этот раз Мегамозг берет на себя роль защитника Метро-Сити. Он собирает команду и стремится остановить своих врагов, которые ранее были его друзьями.

"Мегамозг против Синдиката рока": смотрите трейлер онлайн

Несмотря на то, что первая часть мультфильма получила немалый успех и высокую оценку критиков, вторая разрушила франшизу. Зрители критикуют анимацию, плохой сценарий и отсутствие актеров из предыдущей ленты.