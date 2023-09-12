Гримировался часами, – Иен Мак-Келлен рассказал о самых плохих съемках за 60 лет карьеры

Иен Мак-Келлен поделился "худшим опытом кинопроизводства" за свою 60-летнюю карьеру. Актер, снимавшийся во "Властелине колец", "Люди Икс" и других, назвал свой опыт работы над горором Майкла Манна "Крепость" 1983 года самым большим провалом.

Мак-Келлен пришлось часами гримироваться для роли доктора Теодора Кузы. Для актера это было невыносимо.

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Иен Мак-Келлен о худшей роли за 60 лет карьеры

"Майкл Манн сказал мне: "Ты играешь этого румына", – рассказал Мак-Келлен. – Поэтому я поехал в Румынию, чтобы разведать это место, и научился говорить с румынским акцентом".

Затем, в первый день съемок, Майкл сказал мне, что хочет, чтобы я говорил с чикагским акцентом. Ну, я не мог этого сделать, и дальше стало еще хуже,

– поделился актер.

Иен Мак-Келлен в фильме "Крепость" / IMDb

Фильм "Крепость" основан на одноименном романе Пола Уилсона и рассказывает о группе нацистских солдат во время Второй мировой войны, высвобождающих злую сверхъестественную силу после того, как расположились станом в древней каменной крепости. Актерский состав включает Скотта Гленна, Альберта Уотсона, Юргена Прохнова и Роберта Проски.

Во время постпродакшена, фильм потерпел множество неудач: первоначальная 210-минутная версия Манна была сокращена до 96 минут по просьбе дистрибьютора Paramount Pictures. Манн наиболее известен как режиссер фильмов "Спека", "Залог" и "Али".

К слову, в 2023 году Маккеллен сыграл в фильме режиссера Аннана Такера "Критик", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто на прошлой неделе, 7 сентября. В фильме также снялись Джемма Артертон, Марк Стронг и Лесли Мэнвилл.