Долгожданное продолжение "Игры в кальмара": где смотреть, о чем сюжет, актерский состав

26 декабря на Netflix вернулся долгожданный сериал "Игра в кальмара". Первый сезон стал настоящим феноменом и установил рекорды, став самым популярным шоу на момент его запуска.

Об этом сообщает 24 Канал. Ожидается, что второй сезон продолжит развивать историю Игрока 456 и его борьбу с жестокой и таинственной организацией, которая стоит за смертельными играми.

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Что известно о продолжении сериала "Игра в кальмара"

Второй сезон "Игры в кальмара" можно будет смотреть исключительно на платформе Netflix. На стриминге выйдет 7 серий.

Ожидается, что во втором сезоне появится много новых лиц, поскольку большинство персонажей первого сезона погибли во время смертельных игр. Однако некоторые из них могут появиться в воспоминаниях или в архивных кадрах, что позволит поклонникам вспомнить старых героев.

Одним из главных персонажей является Ли Чон Дже. Его герой продолжает борьбу с жестокой организацией, стоящей за смертельными играми. Также, Ви Ха Джун вернется в роли офицера полиции Хвана Джун Хо, которого мы видели в первом сезоне, где он исчез в результате трагических обстоятельств.

В частности, поклонники также помнят, что персонаж Хвана Джун Хо был застрелен Фронтменом и упал со скалы в конце первого сезона. Поэтому, оставался вопрос: действительно ли он умер, или сможет ли он вернуться в новом сезоне.

К тому же фанаты снова увидят Гон Ю в роли вербовщика, который заманивает людей в смертельную игру, продолжая свою загадочную и опасную роль в сериале.

Список актеров второго сезона "Игры в кальмара" содержит как знакомые лица, так и новых талантливых исполнителей, которые присоединятся к этому культовому сериалу:

Ли Чон Чжэ

Ви Ха Джун

Гонг Ю

Ли Бьон Хун

Кан Ха-Нойл

Пак Гю Йон

Пак Сон Хун

Джо Юри

Ян Дон Ген

О чем сюжет 2 сезона "Игры в кальмара"

По сюжету второго сезона "Игры в кальмара" события происходят через три года после победы Игрока 456, Сон Ги-хуна. После пережитых ужасных событий и выигрыша в смертельной игре, Ги-хун пытается найти способ прекратить эти жестокие игры, которые продолжают забирать жизни людей. Используя свое состояние, он начинает активные поиски организаторов и виновных в этом зле. Его поиски ведут его к таинственному мужчине, который играет в ддакджи (корейскую игру) в метро - этим он дает Ги-хуну первый важный след.

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Эта встреча запускает новое путешествие Ги-хуна, которое возвращает его в самую сердцевину смертельных игр. Однако, в отличие от первого сезона, новый сезон предлагает еще больше опасностей, большие вызовы и значительно более высокие ставки. Ги-хун должен столкнуться с новыми противниками, таинственными союзниками и непредсказуемыми ситуациями, которые ставят его жизнь на грань.

Его борьба за прекращение этих игр становится еще более интенсивной, ведь на кону – не только его жизнь, но и судьба многих других невинных людей.