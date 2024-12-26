Громкая премьера, которую долго ждали фанаты: на Netflix вышел второй сезон "Игры в кальмара"

Оригинальный сериал "Игра в кальмара" впервые вышел осенью 2021 года. Он стал настоящим хитом и получил признание не только критиков, но и зрителей во всем мире.

Премьера второго сезона, которую с нетерпением ждут поклонники, состоялась, сегодня, 26 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

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О чем второй сезон "Игры в кальмара"

В центре сюжета – игрок №456 Сон Ги Хун, который победил в "Игре в кальмара" и получил 38,5 миллиона долларов выигрыша. Мужчина планирует переехать в США, но в последний момент видит в аэропорту человека, которого планируют пригласить в подобную игру. Тогда главный герой решает остановить смерти невинных людей и вернуться туда, откуда вышел победителем. Ги Хун снова станет участником "Игры в кальмара", где главный приз уже будет составлять – более 45 миллиардов вон.

Мы приложим все усилия, чтобы подарить вам еще одно увлекательное приключение. Надеюсь, вы будете в восторге от того, что ждет вас впереди. Я навсегда благодарен вам всем. До скорой встречи,

– поделился исполнительный продюсер Хван Дон Хёк.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер второго сезона

Во втором сезоне произошли изменения в составе актеров. Так, зрители будут наблюдать за новыми героями, которых сыграли: Им Сиван, Кан Ханоль, Пак Гююн, Ли Джинук, Пак Сонхун, Ян Донгун, Кан Эсим, Ли Дэвид, Чхве Сунхен, Ро Чжвон, Чо Юрри и Вон Джиань.

В то же время поклонники снова увидят Ли Чонче, который предстанет в образе номера 456. Эта роль подарила актеру премию "Эмми" за "Лучшую мужскую роль в драматическом сериале". Так, Ли Чонче – первый азиат, который может похвастаться таким достижением.

Стоит отметить, что второй сезон "Игры в кальмара" не будет последним для ленты. Сериал получил продолжение, которое выйдет в 2025 году. Поклонникам ленты остается только ждать новых серий.