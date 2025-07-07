Жестокие игры и безумное напряжение: 4 триллера, которые стоит посмотреть после "Игры в кальмара"

"Игра в кальмара" – один из самых захватывающих триллеров о выживании, заполонивший внимание миллиардов зрителей после выхода на Netflix в 2021 году. Сериал стал настоящей сенсацией об участниках, играющих в опасные игры, чтобы получить финансовую награду.

Когда соревнование официально завершилось с потрясающим финалом, вам может захотеться посмотреть что-то похожее. Кино 24 расскажет о триллерах, очень похожих на "Игру в кальмара".

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"Мы все мертвы" (2022 –)

События сериала происходят в средней школе, где внезапно вспыхивает зомби-вирус. Все студенты оказываются в ловушке. У них есть только два варианта – пробиться к выходу или же превратиться в бешеных инфицированных.

Это южнокорейское шоу начинается как школьная драма о неразделенной любви и буллинге, а затем превращается в напряженный и эмоциональный зомби-триллер, не отпускающий зрителей до самого завершения.

"Мы все мертвы": смотрите трейлер онлайн

"3%"

Сюжет антиутопического триллера разворачивается в будущем, где человечество разделено на две части: прогресс на Прибрежье и бедность и разруха на Материке. У всех людей есть шанс попасть в место, где достаток и богатство, но это удается лишь 3 процентам.

В этом сериале герои сталкиваются с моральными дилеммами и выполняют сложные задания, чтобы проверить свои способности на выживание. Как и в "Игре в кальмара", персонажи здесь стремятся к лучшей жизни и готовы на все ради своих целей.

"3%": смотрите трейлер онлайн

"Шоу 8" (2024)

Восемь человек с финансовыми трудностями участвуют в реалити-шоу "Игра на деньги". Главный приз – безумная сумма в 44,8 миллиарда вон. Участников запирают в загадочной восьмиэтажке, где им придется зарабатывать деньги за время, проведенное в здании.

Этот южнокорейский сериал даже интенсивнее и тревожнее, чем "Игра в кальмара". Цветовая палитра и музыка создают ощущение отчаяния, а игроков испытывают не только физически, но и психологически.

"Шоу 8": смотрите трейлер онлайн

"Алиса в Пограничье" (2020 –)

В центре сюжета – молодой геймер Рехей Арис, который решает уйти из дома. Он встречается с друзьями Чотой и Карубой – вместе они попадают в точную копию Токио, где совсем нет людей. Оказывается, что для выживания в этом мире нужно постоянно побеждать в играх. Малейшая ошибка приведет к гибели.

Этому сериалу не удалось достичь того же успеха, что и "Игре в кальмара". Но это так же удивительное шоу о смертельных играх. Здесь есть элементы юмора, загадок и острых ощущений, что заставят сердца зрителей биться быстрее. Также сериал исследует темы дружбы и доверия.

"Алиса в Пограничье": смотрите трейлер онлайн