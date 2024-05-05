Играл во "Властелине колец", "Титанике" и не дожил до премьеры сериала: умер Бернард Хилл

Актер умер утром в воскресенье, 5 мая, смерть подтвердил его агент. Мужчине было 79 лет. 24 Канал расскажет, что известно о Бернарде Хилле.

Что известно о Бернарде Хилле

Самые известные роли Хилла были в фильмах "Титаник" и "Властелин колец". В оскароносном фильме 1997 года он сыграл капитана судна Эдварда Смита, а в экранизации Толкина – короля Теодена.

Впрочем, это не все, ведь актер прожил долгую жизнь, полную интересных ролей. Просто украинскому зрителю они не известны.