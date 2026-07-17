Звезда "Дневников вампира" отказался от миллионов и Голливуда: причина удивит

Пока коллеги по цеху продолжают гоняться за номинациями, Иэн Сомерхолдер решил, что доверять огороду проще, чем киностудиям. Актер публично подтвердил: с актерской карьерой покончено, и сожалений по этому поводу нет ни малейшего.

Как сообщает People, в подкасте The Pulse 46-летний Сомерхолдер назвал свое решение "довольно противоречивым" и признался, что буквально "выдернул вилку из розетки", уйдя из голливудской индустрии. Формулировка настолько категорична, что на камбэк рассчитывать не приходится. Такое заявление актер сделал после семи лет молчания.

Где сейчас Иэн Сомерхолдер



Иэн Сомерхолдер отказался от карьеры актера / Фото из инстаграма звезды



Вместе с женой Никки Рид и детьми актер переехал из Лос-Анджелеса на ферму – и именно там, по его словам, обрел то, чего годами не хватало в шоу-бизнесе: покой и ощущение настоящей жизни.

Актер не скрывает, что сегодня его приоритеты кардинально изменились. Вместо многомесячных съемок он предпочитает проводить время с семьей и работать над экологическими проектами. Звезда давно занимается вопросами устойчивого развития и поддерживает инициативы, связанные с защитой окружающей среды.

Сомерхолдер также дал понять, что не скучает по прежней жизни. Если раньше его график определяли продюсеры и режиссеры, то теперь – семья и дела на ферме. И, похоже, такой сценарий ему нравится гораздо больше.

Истинная причина

Оказывается, по решению променять киностудию на курятник стояла не внезапная любовь к природе, а вполне конкретное оскорбление системы. Катализатором стала история сериала "V Wars", в который Сомерхолдер вложил годы жизни и собственные миллионы, спасая проект после отказа Netflix финансировать доработку. Проект все равно провалился.

В то же время другой звездный актер "Дневников вампира" и коллега Иэна Пол Уэсли женился.