После 15 лет перерыва: фильм об археологе "Индиана Джонс" вышел онлайн – где смотреть

Пятая лента об археологе Индиане Джонсе наконец-то вышла онлайн. Все, кто не смог фильм посмотреть в кино, могут сделать это сейчас.

События фильма разворачиваются в 1969 году. Археолог Индиана Джонс волнуется из-за того, что американские власти вербуют бывших нацистов, чтобы победы СССР в "космической погоне".

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"Индиана Джонс" вышел онлайн

Жанр, страна: экшн, боевик, приключения, США.

В главных ролях: Гаррисон Форд, Антонио Бандерас, Тоби Джонс, Фиби Уоллер-Бридж, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

Продолжительность: 154 минуты.

Возрастные ограничения: 12+.

Где смотреть онлайн: UASerials, Megogo.

По сюжету пожилого авантюриста ждут новые приключения, а его сообщницей в этом испытании стала Хелена, его крестная. Вместе они выступают против Юргена Уоллера, бывшего нациста и ученого NASA, стремящегося исправить прошлые "ошибки" Гитлера.

Предыдущие фильмы этой франшизы совместно собрали почти 2 миллиарда долларов по всему миру, при общих затратах на производство в сумме 279 миллионов.

Интересный факт! Джонсу пришлось существенно омолодить для новой части фильма, так что над проектом работали более 100 художников. Была использована техника на основе машинного обучения под названием ILM FaceSwap. Сам Гаррисон Форд остался доволен тем, как выглядел молодой Инди в новом фильме.

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