5 интересных фактов из жизни тяжелобольного Брюса Уиллиса, о которых вы могли не знать

Популярный американский актер Брюс Уиллис 3 года назад завершил карьеру из-за тяжелой болезни. Его состояние здоровья ухудшается – звезда не может говорить, читать и передвигаться без помощи близких.

Биография Брюса Уиллиса и его знаменитые фильмы всегда будут вдохновлять поклонников и киноманов. Кино 24 собрал малоизвестные факты об актере, которые могут вас удивить.

Родился не в США

Брюс Уиллис родился в марте 1955 года в Идар-Оберштайне (это Западная Германия) на американской военной базе. Его отец был американским солдатом, а мама – немкой, которая работала в банке. Семья переехала в США, когда Брюсу было 2 года. Благодаря немецким корням он немного разговаривал на немецком языке, а его первое имя – Уолтер.

Боролся с заиканием и страдал из-за буллинга

До 20 лет Брюс Уиллис боролся с заиканием. Из-за этого над ним часто смеялись в школе. Пытаясь вписаться в коллектив, он много шутил. Актер избегал разговоров о детстве в интервью из-за этого болезненного опыта. Справиться с заиканием ему помог логопед и учитель драмы. Выйдя на сцену, чтобы сыграть роль в спектакле, его заикание исчезло.

Бросил актерскую школу

Многие известные актеры оставляют свои учебные заведения, чтобы пробовать себя в этой профессии. Но с Брюсом Уиллисом было немного по-другому. Он учился драмы в Университете штата в Мотклере, но быстро бросил учебу и переехал в Нью-Йорк. Там он перебивался подработками – работал официантом или барменом. В одном из баров он и познакомился с режиссером, который искал актера на эпизодическую роль.

Музыкальная карьера

Брюс Уиллис – не только актер, но и музыкант. Он умел играть на губной гармошке и выступал вместе с блюзовой группой The Accelerators. В 1987 году Уиллис выпустил альбом The Return of Bruno.

Едва не потерял слух

Брюс Уиллис во время съемок фильма "Крепкий орешек" частично потерял слух из-за несчастного случая. Актер признавался, что из-за этого ему приходилось часто просить людей повторять то, что они говорят.



Брюс Уиллис / Кадр из "Крепкого орешка"

