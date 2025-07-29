5 интересных фактов из жизни тяжелобольного Брюса Уиллиса, о которых вы могли не знать
- Брюс Уиллис родился в Германии на американской военной базе и имел проблемы с заиканием до 20 лет.
- Уиллис оставил университет, чтобы работать в Нью-Йорке, где познакомился с режиссером и начал свою актерскую карьеру; также имел музыкальную карьеру.
- Во время съемок фильма "Крепкий орешек" частично потерял слух.
Популярный американский актер Брюс Уиллис 3 года назад завершил карьеру из-за тяжелой болезни. Его состояние здоровья ухудшается – звезда не может говорить, читать и передвигаться без помощи близких.
Биография Брюса Уиллиса и его знаменитые фильмы всегда будут вдохновлять поклонников и киноманов. Кино 24 собрал малоизвестные факты об актере, которые могут вас удивить.
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Родился не в США
Брюс Уиллис родился в марте 1955 года в Идар-Оберштайне (это Западная Германия) на американской военной базе. Его отец был американским солдатом, а мама – немкой, которая работала в банке. Семья переехала в США, когда Брюсу было 2 года. Благодаря немецким корням он немного разговаривал на немецком языке, а его первое имя – Уолтер.
Боролся с заиканием и страдал из-за буллинга
До 20 лет Брюс Уиллис боролся с заиканием. Из-за этого над ним часто смеялись в школе. Пытаясь вписаться в коллектив, он много шутил. Актер избегал разговоров о детстве в интервью из-за этого болезненного опыта. Справиться с заиканием ему помог логопед и учитель драмы. Выйдя на сцену, чтобы сыграть роль в спектакле, его заикание исчезло.
Бросил актерскую школу
Многие известные актеры оставляют свои учебные заведения, чтобы пробовать себя в этой профессии. Но с Брюсом Уиллисом было немного по-другому. Он учился драмы в Университете штата в Мотклере, но быстро бросил учебу и переехал в Нью-Йорк. Там он перебивался подработками – работал официантом или барменом. В одном из баров он и познакомился с режиссером, который искал актера на эпизодическую роль.
Музыкальная карьера
Брюс Уиллис – не только актер, но и музыкант. Он умел играть на губной гармошке и выступал вместе с блюзовой группой The Accelerators. В 1987 году Уиллис выпустил альбом The Return of Bruno.
Брюс Уиллис – Respect Yourself: слушайте онлайн
Едва не потерял слух
Брюс Уиллис во время съемок фильма "Крепкий орешек" частично потерял слух из-за несчастного случая. Актер признавался, что из-за этого ему приходилось часто просить людей повторять то, что они говорят.
Брюс Уиллис / Кадр из "Крепкого орешка"
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