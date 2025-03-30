С тех пор Брюс прекратил свою актерскую карьеру и начал уделять больше времени семье. Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов Уиллиса, которые захочется пересматривать.

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"Счастливое число Слэвина" (2006)

Слэвин Калевра прилетает в Нью-Йорк, чтобы пожить в квартире своего друга Ника. Однако в аэропорту на героя неожиданно нападают и забирают у него ценные вещи. Оказавшись в квартире, мужчина понимает, что дома никого нет, но впоследствии появляются гангстеры. Они уверяют, что Слевин должен им деньги, поэтому предлагают сделку – отдать долг или убить сына крупного авторитета.

"Счастливое число Слевина": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, что раньше мы рассказывали про культовые боевики с лучшими сценами, которые держат зрителей в напряжении

"12 обезьян" (1995)

На дворе 2035 год. Смертельный вирус уничтожил почти все человечество, но те, кто выжил, вынуждены скрываться под землей. Заключенного Джеймса Коула отправляют в прошлое, чтобы выяснить, как остановить эпидемию до ее начала. Мужчина попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с эксцентричным пациентом Джеффри Гоинсом и начинает видеть странные видения.

"12 обезьян" : смотрите трейлер фильма онлайн

"Королевство полной луны" (2012)

События фильма происходят в 1960-х годах. Сирота Сэм поехал в летний лагерь бойскаутов. Там он познакомился с девушкой Сюзи, которая захватила его сердце. Влюбленные подростки решают сбежать от взрослых и начать новую счастливую жизнь. Впрочем, шериф и вожатый лагеря организуют поиски пары.

"Королевство полной луны": смотрите трейлер фильма онлайн

"Последний бойскаут" (1991)

Джо Гелленбек – бывший агент Секретной службы, а ныне циничный частный детектив, который соглашается на любую работу. Как-то ему поручают охранять девушку, но он не ожидает, что ее убьют, а его начнут преследовать. Для того чтобы понять, что произошло, Джо должен объединиться с экс-футболистом Джимми, который потерял любимую из-за бандитов.

"Последний бойскаут": смотрите трейлер фильма онлайн

"Армагеддон" (1998)

К Земле приближается гигантский астероид. Правительства мира в панике, ведь времени мало, а шансов спасти планету почти нет. Директор NASA предлагает отправить группу бурильщиков в космос, чтобы заложить бомбу и взорвать небесного гиганта. Эту команду должен возглавить Гарри Стемпер, лучший специалист в своем деле. Поэтому он вместе со своим напарником отправляется в миссию, где каждая ошибка может стать последней.

"Армагеддон": смотрите трейлер фильма онлайн