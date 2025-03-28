Окунитесь в мир, где каждый кадр – вызов гравитации, и почувствуйте, как адреналин разливается по венам, наблюдая за невероятными трюками и мастерством актеров. Эти фильмы от Кино 24 – и развлечение, и при этом настоящий урок боевых искусств самых разнообразных стилей.

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"Джон Уик 4" (2023)

Это без преувеличения культовая неонуарная экшен-франшиза о наемном убийце, который давно (и безрезультатно) стремится отойти от дел, но ему все время кто-то мешает. В четвертой части Джон Уик, которого, конечно же, снова играет Киану Ривз, находит способ победить Правление кланов – "топ-менеджмент" организации наемных убийц. Но прежде чем он сможет обрести свободу, Уик должен столкнуться с новым врагом, имеющим могущественные союзы по всему миру – маркизом Винсентом де Грамоном (Билл Скашгорд), и силами, которые превращают старых друзей во врагов.

"Джон Уик 4": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента – настоящий эпик экшена: боевые сцены, поставлены в разных локациях, от Токио до Парижа, поражают своей масштабностью и зрелищностью. И все это – с минимумом CGI-эффектов, чтобы боевые сцены были максимально реалистичными.

"Скоростной поезд" (2022)

Режиссером этого топового комедийного боевика выступил Дэвид Литч, сам каскадер в прошлом, который с Чадом Стагельски срежессировал фильм "Джон Уик" (2014), а также был режиссером экшенов "Атомная Блондинка" (2017), "Дэдпул 2" (2018), "Форсаж: Хоббс и Шоу" (2019). А главную роль – киллера с нежным позывным Солнышко – сыграл сам Брэд Питт. События, как, собственно, понятно из названия, разворачиваются в скоростном поезде: герой Брэда Питта оказывается на нем случайно – внезапно подменил коллегу-киллера на как будто простом задании. Однако вместо тихой поездки его ждет настоящая война, ведь он – далеко не единственный профессиональный киллер на этом поезде.

"Скоростной поезд": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм – настоящая феерия экшена и юмора. Боевые сцены, поставленные в разных стилях, от кунг-фу до бокса, поражают своим разнообразием и креативностью. А большинство трюков Брэд Питт выполнил самостоятельно, доказав, что он все еще в отличной форме.

Кстати, если вы любите ленты, которые держат в напряжении, то вам точно понравится триллер на Netflix, который сегодня смотрят украинцы

"Олдбой" (2003)

Этот психологический южнокорейский триллер-боевик вполне заслуженно имеет статус культового.

"Олдбой" – вторая часть "трилогии о мести" режиссера Пака Чхан Ука (первый фильм трилогии "Сочувствие господину Месть" вышел в 2002-м, третий, "Сочувствие госпоже Помести", – 2005-го).

"Олдбой": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета "Олдбоя" – бизнесмен О Десу, которого 1988 году без особых причин арестовывают и помещают в камеру с телевизором, туалетом и без окон. И в этой камере О Десу проводит 15 лет. Через год после начала заключения он узнает из телевизионных новостей, что его жена убита, а дочь пропала, и главным подозреваемым является он. От длительного одиночества О Десу начинает терять рассудок. И вот однажды он просыпается... в чемодане, но на свободе. И решает во что бы то ни стало найти того, кто украл у него 15 лет жизни, и отомстить этому человеку.

Сейчас "Олдбой" занимает 77-ю строчку в рейтинге 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDb.

"Kingsman: Тайная служба" (2014)

Колин Ферт – герой боевика? И такое бывает, когда к делу берется режиссер Мэтью Вон, который в свое время спродюсировал "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гая Ричи и точно знает, как идеально совместить британскую изысканность и сногсшибательный экшен.

Kingsman – это сверхсекретная организация, цель которой – спасать Великобританию от всевозможных проблем. Агент Гарри Гарт (Колин Ферт), также известный под позывным Галагед, решает взять под свою опеку Гэри Анвина (Тэрон Эджертон), сына своего погибшего друга, и подготовить парня к службе в агентстве. Но уже вскоре подготовка перерастает в настоящее и очень опасное дело: агентам Kingsman надо остановить эксцентричного миллиардера Ричмонда Валентайна (Сэмюэл Л. Джексон), который задумал покорить всю планету.

"Kingsman: Тайная служба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Kingsman: Тайная служба" – стильный и жестокий боевик с элементами комедии, а Колин Ферт прошел интенсивную подготовку по боевым искусствам, чтобы лично выполнить трюки в фильме.

"Миссия невозможна: Фолаут" (2018)

"Миссия невозможна" – суперуспешная серия экшен-фильмов, которая в целом принесла своим создателям более 4 миллиардов долларов, что сделало ее одной из самых кассовых франшиз всех времен. Сейчас она состоит из семи частей (премьера восьмой – "Миссия невозможна: Финальная расплата" – запланирована на 2025 год), которые выпускались более 20 лет, начиная с 1996, и основаны на одноименном телесериале. В центре сюжета – история спецагента Итана Ганта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз. "Фолаут" – шестая часть франшизы.

По сюжету остатки ранее уничтоженной Гантом преступной организации Синдикат реформировались в другую организацию под названием Апостолы. Под руководством таинственного фундаменталиста, известного лишь как Джон Ларк, организация планирует приобрести три плутониевых ядра. Итана и его команду отправляют в Берлин, чтобы перехватить их, но миссия проваливается и Апостолы убегают с плутонием. Итану и его союзникам необходимо найти плутоний, пока не стало слишком поздно..

"Миссия невозможна: Фолаут": смотрите онлайн трейлер фильма

В "Миссия невозможна: Фолаут" Том Круз в очередной раз доказывает, что он – король экшена. Актер тренировался целый год, чтобы выполнить трюк HALO (высотная высадка с поздним раскрытием парашюта) в этом фильме. А сцена драки в туалете – это настоящий шедевр боевой хореографии и операторской работы. Кстати, во время съемок этой ленты Том Круз сломал лодыжку, выполняя один из трюков, но несмотря на это продолжил работу.

"Рейд" (2011)

Этот индонезийский боевик в свое время шокировал мир своей жестокостью и реалистичностью. События разворачиваются в дебрях Джакарты, где расположен суперзащищенный 30-этажный дом для самых опасных местных убийц и бандитов. Впрочем, одной ночью полицейский отряд решается штурмовать это сооружение, чтобы арестовать главного наркобарона, который живет на верхнем этаже. Но штурм идет не по плану, и спецназовцы оказываются заблокированными на шестом этаже и должны пробить себе путь, чтобы выжить.

"Рейд": смотрите онлайн трейлер фильма

Поставил ленту уэльский режиссер Гарет Эванс – и благодаря "Рейду" получил славу популяризатора индонезийского боевого искусства пенчак силат. Все боевые сцены в фильме поставлены именно в этом стиле и поражают своей скоростью и интенсивностью. А большинство актеров фильма – реальные мастера боевых искусств, что добавляет аутентичности каждой сцене.

"Рейс навылет" (2025)

Этот фильм, который вот-вот выйдет в украинский прокат, критики уже шутливо называют "Джоном Уиком в самолете". Сравнение не случайно, ведь над "Рейсом навылет" работала та же продюсерская команда, что и над фильмами о Джоне Уике: во главе с Безилом Иваником, американским продюсером украинского происхождения, который спродюсировал все ленты топовой экшен-франшизы. А оператором-постановщиком здесь является Мэтт Фланнери – тот самый, который снял "Рейд".

Но "Рейс навылет" отличается от "Джона Уика" и "Рейда" большой юмористической частью, которая, свою очередь, роднит его со "Скоростным поездом".

"Рейс навылет": смотрите онлайн трейлер фильма

Итак, по сюжету загадочная влиятельная организация отслеживает террориста-хакера по прозвищу Призрак. Чтобы поймать Призрака, организация вербует неудачливого наемника, белокурого пьяницу, по имени Лукас Рейес (Джош Гартнетт), который согласен на все, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь и снова быть успешным.

Миссия кажется относительно простой: Лукасу надо сесть на самолет из Бангкока в Сан-Франциско, на борту идентифицировать и обезвредить Призрака, и доставить его живым в США. Но есть нюанс: все враги Призрака, которых он много получил за свою "карьеру", также узнали где и когда его искать. И весь самолет теперь полный профессиональных киллеров... Поэтому полет обещает быть действительно сногсшибательным! А посадка на "Рейс на вылет" в кинотеатрах – уже 17 апреля.