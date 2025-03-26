Еще недавно зрители не могли оторваться от просмотра "Ключей от правды", как теперь в сети завирусился новый сериал. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете "Телохранителя".

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Что известно о сериале "Телохранитель"

"Телохранитель" – это 8-серийная криминальная мелодрама с острым сюжетом, которую можно смотреть на телеканале СТБ. В центре сюжета – Екатерина, которая вынуждена возглавить семейный бизнес. Большое наследство отца сделает ее настоящей мишенью.

Из-за трагической гибели родителей в ДТП 5 лет назад Екатерина Бойко стала единственной наследницей холдинга, который с нуля создал ее папа. Теперь она живет под одной крышей с родными для нее людьми: семьей тети Риты, которая заменила ей маму, и со свекровью Людмилой Петровной, которая помогает заботиться о ее маленькой дочери Кире.

"Телохранитель": смотрите онлайн анонс сериала

Всего лишь один день изменит ее жизнь навсегда. И именно этот трагический случай покажет истинное лицо каждого, кто живет под этой крышей. Кате придется предстать перед настоящими проблемами и оказаться в ситуации, где стоит посмотреть в глаза прошлому, чтобы строить будущее.

Если вы ищете, где посмотреть ленту, то на официальном YouTube-канале СТБ просмотр сериала сейчас доступен только для спонсоров канала. Но вы можете просматривать новые эпизоды на телеканале СТБ. Сериал показывают по две серии, начало в 20:00.