Пориньте у світ, де кожен кадр – виклик гравітації, та відчуйте, як адреналін розливається по венах, спостерігаючи за неймовірними трюками та майстерністю акторів. Ці фільми від Кіно 24 – і розвага, і при цьому справжній урок бойових мистецтв найрізноманітніших стилів.

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"Джон Вік 4" (2023)

Це без перебільшення культова неонуарна екшен-франшиза про найманого вбивцю, котрий давно (і безрезультатно) прагне відійти від справ, але йому весь час хтось заважає. У четвертій частині Джон Вік, якого, звісно ж, знову грає Кіану Рівз, знаходить спосіб перемогти Правління кланів – "топменеджмент" організації найманих вбивць. Але перш ніж він зможе здобути свободу, Вік повинен зіткнутися з новим ворогом, що має могутні союзи по всьому світу – маркізом Вінсентом де Грамоном (Білл Скашґорд), і силами, які перетворюють старих друзів на ворогів.

"Джон Вік 4": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка – справжній епік екшену: бойові сцени, поставлені в різних локаціях, від Токіо до Парижа, вражають своєю масштабністю та видовищністю. І все це – із мінімумом CGI-ефектів, щоб бойові сцени були максимально реалістичними.

"Швидкісний поїзд" (2022)

Режисером цього топового комедійного бойовика виступив Девід Літч, сам каскадер у минулому, який із Чадом Стагельскі зрежесував фільм "Джон Уік" (2014), а також був режисером екшенів "Атомна Блондинка" (2017), "Дедпул 2" (2018), "Форсаж: Гоббс та Шоу" (2019). А головну роль – кілера із ніжним позивним Сонечко – зіграв сам Бред Пітт. Події, як, власне, зрозуміло з назви, розгортаються у швидкісному поїзді: герой Бреда Пітта опиняється на ньому випадково – раптово підмінив колегу-кілера на наче простому завданні. Проте замість тихої поїздки на нього чекає справжня війна, адже він – далеко не єдиний професійний кілер на цьому поїзді.

"Швидкісний поїзд": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм – справжня феєрія екшену та гумору. Бойові сцени, що поставлені в різних стилях, від кунг-фу до боксу, вражають своєю різноманітністю та креативністю. А більшість трюків Бред Пітт виконав самостійно, довівши, що він все ще в чудовій формі.

До речі, якщо ви любите стрічки, які тримають в напрузі, то вам точно сподобається трилер на Netflix, який сьогодні дивляться українці

"Олдбой" (2003)

Цей психологічний південнокорейський трилер-бойовик цілком заслужено має статус культового.

"Олдбой" – друга частина "трилогії про помсту" режисера Пака Чхан Ука (перший фільм трилогії "Співчуття панові Помста" вийшов 2002-го, третій, "Співчуття пані Помісті", – 2005-го).

"Олдбой": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету "Олдбоя" – бізнесмен О Десу, якого 1988 році без особливих причин заарештовують і поміщають у камеру із телевізором, туалетом і без вікон. І в цій камері О Десу проводить 15 років. За рік після початку ув'язнення він дізнається з телевізійних новин, що його дружина вбита, а дочка зникла, і головним підозрюваним є він. Від тривалої самотності О Десу починає втрачати розум. Та ось одного дня він прокидається… у валізі, але на волі. І вирішує будь-що знайти того, хто вкрав у нього 15 років життя, та помститися цій людині.

Наразі "Олдбой" займає 77-му сходинку у рейтингу 250 найкращих фільмів всіх часів за версією IMDb.

"Kingsman: Таємна служба" (2014)

Колін Ферт – герой бойовика? І таке буває, коли до справи береться режисер Метью Вон, який свого часу спродюсував "Карти, гроші, два стволи" та "Великий куш" Гая Річі й точно знає, як ідеально поєднати британську вишуканість і карколомний екшен.

Kingsman – це надсекретна організація, мета якої – рятувати Велику Британію від усіляких негараздів. Агент Гаррі Гарт (Колін Ферт), також відомий за позивним Ґалагед, вирішує взяти під свою опіку Ґері Анвіна (Терон Еджертон), сина свого загиблого друга, й підготувати хлопця до служби в агенції. Та вже невдовзі підготовка переростає у справжню і дуже небезпечну справу: агентам Kingsman треба зупинити ексцентричного мільярдера Річмонда Валентайна (Семюел Л. Джексон), який задумав підкорити всю планету.

"Kingsman: Таємна служба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Kingsman: Таємна служба" – стильний та жорстокий бойовик з елементами комедії, а Колін Ферт пройшов інтенсивну підготовку з бойових мистецтв, щоб особисто виконати трюки у фільмі.

"Місія неможлива: Фолаут" (2018)

"Місія неможлива" – суперуспішна серія екшен-фільмів, котра загалом принесла своїм творцям понад 4 мільярдів доларів, що зробило її однією з найкасовіших франшиз усіх часів. Наразі вона складається з семи частин (прем'єра восьмої – "Місія неможлива: Фінальна розплата" – запланована на 2025 рік), які випускалися понад 20 років, починаючи з 1996, і засновані на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету – історія спецагента Ітана Ганта, котрого протягом всієї серії грає Том Круз. "Фолаут" – шоста частина франшизи.

За сюжетом залишки раніше знищеної Гантом злочинної організації Синдикат реформувалися в іншу організацію під назвою Апостоли. Під керівництвом таємничого фундаменталіста, відомого лише як Джон Ларк, організація планує придбати три плутонієві ядра. Ітана та його команду відправляють до Берліна, щоб перехопити їх, але місія провалюється й Апостоли втікають з плутонієм. Ітану та його союзникам необхідно знайти плутоній, поки не стало надто пізно…

"Місія неможлива: Фолаут": дивіться онлайн трейлер фільму

У "Місія неможлива: Фолаут" Том Круз вкотре доводить, що він – король екшену. Актор тренувався цілий рік, щоб виконати трюк HALO (висотна висадка з пізнім розкриттям парашута) у цьому фільмі. А сцена бійки в туалеті – це справжній шедевр бойової хореографії та операторської роботи. До речі, під час знімань цієї стрічки Том Круз зламав щиколотку, виконуючи один із трюків, але попри це продовжив роботу.

"Рейд" (2011)

Цей індонезійський бойовик свого часу шокував світ своєю жорстокістю та реалістичністю. Події розгортаються у нетрях Джакарти, де розташований суперзахищений 30-поверховий будинок для найнебезпечніших місцевих вбивць і бандитів. Утім, однієї ночі поліцейський загін наважується штурмувати цю споруду, щоб заарештувати головного наркобарона, котрий мешкає на верхньому поверсі. Але штурм йде не за планом, і спецназівці опиняються заблокованими на шостому поверсі й мають пробити собі шлях, щоб вижити.

"Рейд": дивіться онлайн трейлер фільму

Поставив стрічку уельський режисер Гарет Еванс – і завдяки "Рейду" дістав слави популяризатора індонезійського бойового мистецтва пенчак сілат. Всі бойові сцени у фільмі поставлені саме у цьому стилі й вражають своєю швидкістю та інтенсивністю. А більшість акторів фільму – реальні майстри бойових мистецтв, що додає автентичності кожній сцені.

"Рейс навиліт" (2025)

Цей фільм, який ось-ось вийде в український прокат, критики вже жартівливо називають "Джоном Віком у літаку". Порівняння не випадкове, адже над "Рейсом навиліт" працювала та сама продюсерська команда, що й над фільмами про Джона Віка: на чолі з Безілом Іваником, американським продюсером українського походження, який спродюсував всі стрічки топової екшен-франшизи. А оператором-постановником тут є Метт Фланнері – той самий, який зафільмував "Рейд".

Та "Рейс навиліт" відрізняється від "Джона Віка" та "Рейду" великою гумористичною частиною, яка, своєю чергою, ріднить його зі "Швидкісним поїздом".

"Рейс навиліт": дивіться онлайн трейлер фільму

Отже, за сюжетом загадкова впливова організація відстежує терориста-хакера на прізвисько Привид. Щоб вполювати Привида організація вербує невдачливого найманця, білявого п'яницю, на ім'я Лукас Рейєс (Джош Гартнетт), який згоден на все, аби повернути своє колишнє життя і знову бути успішним.

Місія видається відносно простою: Лукасу треба сісти на літак з Бангкока до Сан-Франциско, на борту ідентифікувати та знешкодити Привида, і доставити його живим до США. Але є нюанс: всі вороги Привида, котрих він багацько здобув за свою "кар'єру", також дізналися де й коли його шукати. І весь літак тепер повний професійних кілерів… Тож політ обіцяє бути справді карколомним! А посадка на "Рейс на виліт" у кінотеатрах – вже 17 квітня.