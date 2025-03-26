Такий фільм став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix за останній тиждень. Це стрічка "Остання подорож "Деметри"". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет кіноісторії.

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Про що сюжет фільму "Остання подорож "Деметри""

"Остання подорож "Деметри"" – це крутий фентезійний хоррор 2023 року з нестандартним сетінгом для вампірського фільму.



Події фільму відбуваються наприкінці ХІХ століття. Ця історія заснована на класичному романі Брема Стокера "Дракула". За сюжетом, судно, під назвою "Деметра" вирушає з Румунії до Англії й перевозить таємний вантаж, вміст якого нікому невідомий. Крім команди на борту корабля подорожує доктор Клеменс, який прямує до Лондона. Він не новачок у морських подорожах, але з таким, що з ним трапиться на "Деметрі", ще не стикався.

"Остання подорож "Деметри"": дивіться онлайн трейлер фільму

Як тільки корабель виходить у відкрите море, починається серія дивних і моторошних подій. Щось абсолютно незрозуміле і загадкове починає переслідувати всіх, хто перебуває на кораблі. Зрештою, коли "Деметра" нарешті прибуває до берегів Англії, від екіпажу не залишається й сліду.

До речі, якщо ви – фанат таких моторошних фільмів, ми підготували для вас добірку подібних стрічок, які підійдуть тим, хто любить адреналін.