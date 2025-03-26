Такой фильм стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix за последнюю неделю. Это лента "Последнее путешествие "Деметры"". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете киноистории.

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О чем сюжет фильма "Последнее путешествие "Деметры""

"Последнее путешествие "Деметры"" – это крутой фэнтезийный хоррор 2023 года с нестандартным сеттингом для вампирского фильма.



События фильма происходят в конце XIX века. Эта история основана на классическом романе Брэма Стокера "Дракула". По сюжету, судно, под названием "Деметра" отправляется из Румынии в Англию и перевозит тайный груз, содержимое которого никому не известно. Кроме команды на борту корабля путешествует доктор Клеменс, который направляется в Лондон. Он не новичок в морских путешествиях, но с таким, что с ним случится на "Деметре", еще не сталкивался.

"Последнее путешествие "Деметры"": смотрите онлайн трейлер фильма

Как только корабль выходит в открытое море, начинается серия странных и жутких событий. Что-то совершенно непонятное и загадочное начинает преследовать всех, кто находится на корабле. В конце концов, когда "Деметра" наконец прибывает к берегам Англии, от экипажа не остается и следа.

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