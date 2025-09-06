5 интересных фактов о сериале "Венздей", о которых вы могли не знать
- Дженна Ортега проходила прослушивание на роль Венздей во время съемок в фильме ужасов, общаясь с Тимом Бертоном через видеосвязь.
- Кристина Риччи, которая играла Венздей в оригинальном фильме о семейке Аддамсов, появилась в сериале как Мэрилин Торнгилл.
- Дженна Ортега самостоятельно создала хореографию для танцевальной сцены в четвертом эпизоде сериала.
- Для роли Венздей Дженна Ортега училась немецкому языку, стрельбе из лука, гребле на каноэ, игре на виолончели и фехтованию.
Сериал "Венздей" от Netflix стал настоящим феноменом, ведь собрал рекордные просмотры, породил множество варусных трендов и подарил новый взгляд на жизнь семейки Аддамсов. Выход второго сезона обсуждают не меньше, чем премьеру первого, ведь здесь еще больше темноты и загадок.
Если вы посмотрели драму и влюбились в главных героев, возможно, есть детали, которые могут стать неожиданностью. Кино 24 расскажет пять фактов о "Венздей", которые удивят даже самых преданных фанатов этого сериала.
Как Дженна Ортега проходила прослушивание?
Актриса проходила прослушивание на роль Венздей, когда снималась в фильме ужасов "Х" в Новой Зеландии. Сразу после съемок своей сцены она пообщалась с Тимом Бертоном по видеосвязи, покрытая искусственной кровью.
У меня на волосах была сценическая кровь и глицериновый пот, на лице – огромная рана, и я не спала уже более 24 часов. Я включила Zoom, и Тим Бертон на самом деле засмеялся. Это рассмешило и меня,
– вспоминала Дженна Ортега.
Одна из актрис играла Венздей в оригинальных фильмах
Поклонники фильма о семейке Аддамсов, вышедшего в 1991 году, могли узнать актрису, которая сыграла Мэрилин Торнгилл. Это Кристина Риччи, которая воплотила роль Венздей в оригинальной ленте. Несмотря на это, по словам Дженны Ортеги, Риччи только поддерживала ее за кулисами и не навязывала своих мыслей относительно персонажа.
Кристина Риччи – Мэрилин Торнгилл / Кадр из сериала
Дженна Ортега сама придумала танец
Одна из самых любимых сцен фанов из 1 сезона сериала "Венздей" – это причудливые танцы главной героини в четвертом эпизоде на вечере Rave'N. Когда на площадке зазвучала песня группы The Cramps 1981 года Goo Goo Muck, Венздей вышла к танцу с Тайлером и продемонстрировала странные движения. Хореографом сцены стала сама Дженна Ортега.
Сцена с танцем в "Венздей": смотрите видео онлайн
Вдохновением для образа директора Вимс стала героиня из фильма Хичкока
Каждый персонаж сериала имеет свое особое чувство стиля, как и директор Лариса Вимс. При создании ее образов художница по костюмам Коллин Этвуд вдохновлялась актрисой Типпи Хедрен и ее ролью Мелани Дэниелс в фильме "Птицы" (1963) Альфреда Хичкока.
Директор Вимс и Мелани Дэниелс / Коллаж Кино 24
Что пришлось сделать Ортеге для роли?
Для своей роли Дженна Ортега решилась подстричь челку. К тому же ей пришлось многому учиться: немецкому языку, стрельбе из лука, гребле на каноэ, игре на виолончели и фехтованию (актриса ходила на эти уроки дважды в неделю).