Серіал "Венздей" від Netflix став справжнім феноменом, адже зібрав рекордні перегляди, породив безліч варусних трендів та подарував новий погляд на життя сімейки Аддамсів. Вихід другого сезону обговорюють не менше, ніж прем'єру першого, адже тут ще більше темряви й загадок.

Якщо ви переглянули драму та закохалися у головних героїв, можливо, є деталі, які можуть стати несподіванкою. Кіно 24 розповість п'ять фактів про "Венздей", які здивують навіть найвідданіших фанатів цього серіалу.

До слова Розкрились давні таємниці та нові загрози: чим закінчився 2 сезон серіалу "Венздей" на Netflix

Як Дженна Ортега проходила прослуховування?

Акторка проходила прослуховування на роль Венздей, коли знімалась у фільмі жахів "Х" у Новій Зеландії. Відразу після зйомок своєї сцени вона поспілкувалась з Тімом Бертоном по відеозв'язку, вкрита штучною кров'ю.

У мене на волоссі була сценічна кров і гліцериновий піт, на обличчі – величезна рана, і я не спала вже більше 24 годин. Я увімкнула Zoom, і Тім Бертон насправді засміявся. Це розсмішило і мене,

– згадувала Дженна Ортега.

Одна з акторок грала Венздей в оригінальних фільмах

Шанувальники фільму про сімейку Аддамсів, що вийшов у 1991 році, могли впізнати акторку, яка зіграла Мерилін Торнгілл. Це Крістіна Річчі, яка втілила роль Венздей в оригінальній стрічці. Попри це, за словами Дженни Ортеги, Річчі лише підтримувала її за лаштунками та не нав'язувала своїх думок щодо персонажки.



Крістіна Річчі – Мерилін Торнгілл / Кадр з серіалу

Дженна Ортега сама вигадала танець

Одна з найулюбленіших сцен фанів з 1 сезону серіалу "Венздей" – це химерні танці головної героїні у четвертому епізоді на вечорі Rave'N. Коли на майданчику зазвучала пісня гурту The Cramps 1981 року Goo Goo Muck, Венздей вийшла до танцю з Тайлером та продемонструвала дивакуваті рухи. Хореографинею сцени стала сама Дженна Ортега.

Сцена з танцем у "Венздей": дивіться відео онлайн

Натхненням для образу директорки Вімс стала героїня з фільму Гічкока

Кожен персонаж серіалу має своє особливе почуття стилю, як і директорка Лариса Вімс. При створенні її образів художниця з костюмів Коллін Етвуд надихалася акторкою Тіппі Гедрен та її роллю Мелані Деніелс у фільмі "Птахи" (1963) Альфреда Гічкока.



Директорка Вімс та Мелані Деніелс / Колаж Кіно 24

Що довелось зробити Ортезі для ролі?

Для своєї ролі Дженна Ортега наважилась підстригти чубчик. До того ж їй довелося багато чому навчатися: німецької мови, стрільби з лука, веслування на каное, гри на віолончелі та фехтуванню (акторка ходила на ці уроки двічі на тиждень).



Венздей / Кадр з серіалу