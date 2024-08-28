Увлекательный вечер гарантирован: 4 фильма, от которых невозможно оторваться

Если вы не знаете, чем заняться вечером после работы, то всегда можно включить интересный фильм. Он поможет не только расслабиться и хоть на некоторое время забыть о делах, но и почерпнуть что-то новое для себя.

Редакция Кино 24 подготовила подборку лент, от которых невозможно оторваться. Готовьте попкорн, зовите близких, усаживайтесь поудобнее и выбирайте увлекательный фильм. Приятного просмотра и уютного вечера!

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"Реалити" (2023)

В фильме рассказывается о девушке, по имени Реалити Виннер, которую играет непревзойденная актриса Сидни Суини. Однажды возле своего дома она видится с агентами Гарриком и Тейлором, которые должны обыскать ее дом. Сначала ситуация кажется не такой напряженной, однако потом Реалити приписывают похищение важных документов.

"Реалити": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аллея кошмаров" (2021)

В главных героях действительно звездный состав актеров: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и другие. Однажды Стэн Карлайн присоединяется к коллективу бродячего цирка. Однако не все люди рады его видеть и работать вместе. Партнершей мужчины становится доктор психиатрии Лилит, которая благодаря своим способностям является очень хитрой.

"Аллея кошмаров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Достать ножи" (2019)

После празднования вечеринки, которая была организована в честь писателя Гарлана Тромбрея, ничего не предвещало беды. Однако на следующий день находят тело мужчины и заявляют, что он совершил самоубийство. Родственники писателя хотят поделить его имущество, однако за дело берется детектив Бенуа Бланк, который меняет ход событий.

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"Достать ножи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийцы цветочной луны" (2023)

Поклонникам Леонардо Ди Каприо точно нужно посмотреть этот фильм, поскольку актер исполняет главную роль. События ленты разворачиваются в 1920-х годах в штате США Оклахома. Коренной народ Оседжу начинают постепенно убивать. Дело в том, что они имеют права на нефть, которыми пытается завладеть местный коррупционер.

"Убийцы цветочной луны": смотрите онлайн трейлер фильма

Надеемся, что вам понравилась подборка фильмов от нас, ведь их сюжеты – очень динамичные и непредсказуемые. Ознакомьтесь с трейлерами и выбирайте то, что больше всего придется по душе.