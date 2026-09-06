От Гая Ричи до Скорсезе: 5 фильмов о гангстерах, которые держат в напряжении
Гангстеры в кино давно научились выглядеть гораздо стильнее, чем того требует их профессия. Здесь вам и дорогие костюмы, и британский юмор, и харизматичные преступники, которые почему-то всегда отличаются превосходным вкусом – правда, с законом у них отношения традиционно сложные.
24 Канал собрал пять фильмов о криминальном мире, которые стоит посмотреть, если хочется немного опасной атмосферы, не вступая при этом в реальные связи с мафией.
"Рок-н-ролльщик"
Год: 2008
Жанр: криминальная комедия, боевик, триллер
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Идрис Эльба, Марк Стронг, Том Харди
IMDb: 7,2
"Рок-н-ролльщик": смотреть трейлер
В лондонском криминальном мире появляется русский мафиози, который проворачивает сомнительную земельную аферу. На кону – миллионы долларов, поэтому все местные гангстеры мгновенно вспоминают, что деньги они, оказывается, очень любят.
В центре истории оказывается мошенник One Two, который пытается сыграть сразу на нескольких сторонах. Дальше – заговоры, ограбления, двойные игры и фирменный монтаж Гая Ричи.
"Легенда"
Год: 2015
Жанр: криминальная драма, биография, триллер
Режиссер: Брайан Хелгеланд
В ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Колин Морган, Пол Беттани, Кристофер Экклстон
IMDb: 6,9
"Легенда": смотреть трейлер
Фильм рассказывает реальную историю братьев-близнецов Реджи и Ронни Крей – одних из самых известных британских гангстеров 1960-х годов. Они строят криминальную империю в Лондоне, занимаются рэкетом, ограблениями и убийствами, параллельно превращая свои ночные клубы в место встречи знаменитостей.
А главный трюк картины заключается в том, что обоих братьев играет Том Харди. И да, он настолько убедителен в двух ролях, что порой действительно забываешь, что перед тобой один человек.
"Бронксская история"
Год: 1993
Жанр: криминальная драма
Режиссер: Роберт Де Ниро
В ролях: Роберт Де Ниро, Чезз Палминтери, Лилло Бранкато, Джо Пеши
IMDb: 7,8
"Бронксская история": смотреть трейлер
1960-е годы, Бронкс. Девятилетний Калоджеро становится свидетелем убийства, совершенного местным мафиози Сонни. Мальчик не сдает его полиции – и постепенно попадает под влияние гангстера.
Проблема в том, что отец Калоджеро – честный водитель автобуса, который категорически не хочет видеть сына в криминальном мире. Поэтому мальчику приходится выбирать между двумя очень разными моделями взрослой жизни.
"Ирландец"
Год: 2019
Жанр: криминальная драма, биография, триллер
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Анна Пеквин, Харви Кейтель
IMDb: 7,8
"Ирландец": смотреть трейлер
Фрэнк Ширан – водитель грузовика, который постепенно входит в криминальный мир и становится профессиональным киллером. Он работает на мафиозную семью, а впоследствии сближается с влиятельным профсоюзным лидером Джимми Гоффой.
Это не просто история о том, как герой становится гангстером. Скорсезе показывает, что остается после десятилетий убийств, предательств и жизни по криминальным правилам. И здесь веселья меньше, чем у Гая Ричи, зато размышлений – на три вечера.
"Джентльмены"
Год: 2019
Жанр: криминальная комедия, боевик, триллер
Режиссер и сценарист: Гай Ричи
В ролях: Мэттью Макконехи, Чарли Ганнем, Хью Грант, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Мишель Докери
IMDb: 7,8
"Джентльмены": смотреть трейлер
Американец Микки Пирсон построил в Лондоне прибыльную империю по выращиванию и продаже марихуаны. Но однажды он решает продать бизнес – и тут выясняется, что желающих заполучить его криминальную империю хватает.
Далее начинается фирменный Гай Ричи: шантаж, хитрые схемы, перестрелки, черный юмор и персонажи, которые говорят так быстро, что иногда хочется поставить фильм на паузу просто для того, чтобы понять, кто кого только что обманул.
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