Линзы у Рэдклиффа и вставные зубы у Уотсон: интересные факты о "Гарри Поттер и философский камень"

Первый фильм о "Гарри Поттере и философском камне" вышел 21 год назад 16 ноября. Сегодня рассказываем о 5 неожиданных фактах, о которых вы могли не знать.

21 год назад, 16 ноября 2001 года, на экраны вышел первый фильм о легендарном Гарри Поттере. Он основал одну из самых популярных кинофраншиз всех времен. Франшиза стала настолько успешной, что многие молодые звезды сделали известными миллионерами.

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Неожиданные факты о легендарном фильме "Гарри Поттер и философский камень"

Факт 1. Ричард Гаррис трижды отказывался от роли Дамблдора

Альбус Дамблдор – один из самых знаменитых персонажей фэнтези. Актер, сыгравший его в "Философском камне", – покойный Ричард Гаррис.

В интервью Zap2it через Guardian в 2001 году Гаррис сказал: "Все, что я знал, это то, что они продолжали предлагать мне роль и повышали зарплату всякий раз, когда звонили. Я каждый раз отказывался".

Однако именно внучка Гарриса Элла наконец убедила его взять на себя эту роль. "Она сказала: "Дед, я слышала, что ты не будешь сниматься в фильме о Гарри Поттере", и сказала: "Если ты не сыграешь Дамблдора, я больше никогда не буду разговаривать с тобой", — сказал он.



Ричард Гаррис в роли Дамблдора / Фото Кинориум

Факт 2. Дэниел Рэдклифф должен был носить зеленые контактные линзы.

В книгах Джоан Роулинг у Гарри Поттера зеленые глаза, напоминающие глаза его покойной матери Лили. Однако, в реальной жизни такие глаза редкость, а у Дэниела Рэдклиффа на самом деле они голубого цвета.

Сначала создатели фильма планировали, что Рэдклифф будет носить зеленые контактные линзы на протяжении всего фильма, но эта идея просуществовала недолго. Они сняли только одну сцену с этими контактными линзами, и она не удалась.

В интервью BBC в 2005 году сам Рэдклифф сказал: "Я попробовал контактные линзы в первом фильме, потому что в книге глаза Гарри должны быть ярко-зелеными, а мои – голубые. Мы одели эти линзы, но для меня это было очень больно ". Актер имел аллергическую реакцию на них.



Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера / Фото Кинориум

Факт 3. Эмма Уотсон должна была носить вставные зубы, чтобы играть Гермиону

У Гермионы были большие зубы в книгах. Для съемок первого фильма создатели "Гарри Поттера" дали ей вставные искусственные зубы. Впрочем, удалось снять только одну сцену, ведь ей было тяжело у них нормально говорить.



Эмма Уотсон в роли Гермионы со вставными зубами / Warner Bros.

Факт 4. Дохлые мыши на фартуке Петунии Дёрсли

К переднику Петунии, которую сыграла Фиона Шоу, пришлось подвесить дохлых мышей, чтобы совы смотрели на нее, а не в камеру. Конечно, работать с животными довольно сложно, а если речь идет о сове, то почти нереально.

В интервью AV Club в 2019 году Фиона Шоу вспомнила трудности с совами в одной сцене, не вошедшей в финальную версию фильма.

Помню, я делала сцену на кухне, где Петуния смотрит в окно, а на нее смотрят совы. Но проблема заключалась в том, что совы продолжали смотреть на камеру, которая была за ними. Поэтому они привязали мертвую мышь к передней части моего передника. Таким образом, все совы просто зацикливались на мертвой мыши, и все удалось,

– сказала она.

Фиона Шоу в роли Петунии: смотрите видео

Факт 5. Джоан Роулинг нарисовала карту Хогвартса для художника Стюарта Крэйга

Джоан Роулинг нарисовала карту Хогвартса для художника-постановщика, который ссылался на нее во всех восьми фильмах. Стюарт Крэйг был художником-постановщиком фильмов о Гарри Поттере и получил номинацию на Оскар за фильм "Философский камень" (плюс еще три номинации на Оскар за другие фильмы о Гарри Поттере).

Во время своей первой встречи с Роулинг в 1999 году Крейг спросил ее о географии замка Хогвартс и его окрестностей. Затем Роулинг нарисовала карту Хогвартса для Крейга, и он сохранил ее и ссылался на нее в каждом следующем фильме.

Он рассказал о карте в закулисных массовках: "Этот рисунок – рисунок Джоан Роулинг, который она нарисовала всего за несколько минут, – сказал он. – Как видите, в нем есть все основные ингредиенты. Мрачный лес здесь, гремучая ива, поле для квиддича, сам замок Хогвартс, черное озеро там. Дорога по периметру, село Хогсмид – точное понимание своего мира и творения. Она точно знала взаимосвязь между всеми элементами. Поэтому она смогла дать это нам, и это стало нашей библией".



Джоан Роулинг нарисовала карту Хогвартса для художника Стюарта Крейга / Фото Джоан Роулинг / Warner Bros. Pictures