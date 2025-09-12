.

С 11 сентября в прокат выходит фильм "Малевич" – биографическая лента режиссера Дарьи Онищенко о жизни, творчестве и борьбе известного украинского художника Казимира Малевича. Он был авангардистом, основателем супрематизма и автором знаменитого "Черного квадрата".

Роль третьей жены Казимира Малевича, Натальи Манченко, исполнила Марина Кошкина. Накануне официальной премьеры фильма редакция Кино 24 пообщалась с актрисой театра и кино в рамках проекта "Интервью24".

Марина Кошкина рассказала, как прошла допремьерная презентация фильма в Харькове, поделилась деталями относительно своей героини, а также прокомментировала скандал вокруг Константина Темляка.

Какой была допремьерная презентация фильма "Малевич" в Харькове?

Вы уже вернулись из Харькова, где презентовали фильм "Малевич". Как прошло это событие и как харьковчане отреагировали на ленту?

В Харькове хорошо восприняли фильм, люди благодарили. Правда, было не очень много людей. Мы немножко расстроились, почему так произошло. При этом, это был такой чувствительный момент. Мы хотели представить эту историю, хотели, чтобы люди посмотрели. Был интимный круг людей, которые пришли. Мы уже привыкли за это время, что в театрах солдаут – на полгода, на год вперед, а в кино не так часто это бывает. Это совсем другие ощущения.

Я очень давно не была в Харькове, но хотела поехать в тур именно туда. Во все города, но в Харьков больше всего. С другой стороны, я боялась, потому что слежу постоянно за новостями и всем тем, что происходит. Наш Харьков попадает под постоянные обстрелы. Я приезжаю туда и вижу, какой город живет, и как он цветет. Я читаю: "Харьков несокрушимый".

В один момент, когда нас было не так много на показе, говорю: мое утро началось с "Харьков несокрушимый". В этом и есть наша несокрушимость: собираться даже не таким большим количеством людей, смотреть кино, поддерживать культуру, узнавать о наших деятелях культуры, которые когда-то так же боролись за то, чтобы мы сейчас были. И так же мы делаем сейчас.

Почему-то вспомнила о периоде Расстрелянного Возрождения. В общем, если проследить наше историческое время, было небольшое количество людей, которые где-то собирались, что-то делали, чтобы украинская культура жила. Боролись за слово, культуру Украины. Это было небольшое количество людей, которых мы сейчас знаем поименно. Хотя знаем не всех, потому что в большинстве все эти люди отдали свои жизни. Поэтому вчера я начала с этих слов и для меня это было трепетнее, я отрефлексировала все это. В этом есть такая наша сила и несокрушимость.

О своей персонажке Наталье

В фильме Малевич вы сыграли Наталью, третью жену главного героя. Расскажите о своей персонажке.

Честно говоря, не очень люблю рассказывать о своих героинях. Все-таки это что-то мое. А когда человек приходит смотреть фильм, он чувствует что-то свое. Поэтому не даю ответа сразу: какая она, кто она.

Со всем тем, это все равно историческая персонажка, которая действительно жила. Это женщина, которая была с Малевичем до конца его жизни. Она моложе его на 23 года. Я читала их переписку, как Малевич писал Наталье. Это довольно нежный персонаж. Это небольшая роль, но я хотела в этой истории раскрыть свою Наталью. Хотя я не так много о ней знаю, о ней не очень много информации в интернете. Все равно я пыталась как-то оттолкнуться от себя, от того, что я чувствую в этой истории.

Она из влюбленной студентки становится его секретаршей, советницей. Это была другая любовь, чем с Софией (вторая жена Казимира Малевича, – Кино 24). Она его очень любила. Он для нее был в первую очередь гением. Она шла за ним, хоть и тоже была талантливой художницей.

Если у Софии и Казимира история больше как мужчины и женщины, то у Натальи история как гениального художника, так его видела Наталья, как по мне, и человека, который верит в этот талант и безусловно его поддерживает. Такие союзы часто бывают. Не скажу, что у них была любовь. У Натальи была вера в него и поддержка.



Марина Кошкина в роли Натальи / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

Мне кажется, что творческие люди – уникальные личности, потому что мы живем в каком-то своем мире. Когда я работаю над ролями, то живу в своем собственном мире, и ко мне иногда сложно достучаться людям из реальности. Те люди, которые принимают нас такими как есть, благодаря этим людям мы можем творить.

По моему мнению, Наталья была очень мощной и большой опорой для Малевича, чтобы он творил. Он очень ей доверял. (спойлер!) В финале, когда она все разбрасывает, когда говорит ему: "Тебя за это расстреляют", – это же речь о сильной любви, о желании его уберечь, его жизнь. Когда он идет до конца и понимает, что его действительно расстреляют. И она это понимает. Это крик такого отчаяния, боли. Но при этом она понимала внутри: а кто, если не он? И что именно такие люди творят историю, именно такими поступками, именно такими жертвами, к сожалению.

Но тем, кто рядом с такими людьми, очень сложно и очень больно это все проходить. Но повторюсь, благодаря таким людям создатели, во-первых живут, во-вторых, живут в этом реальном мире. Потому что есть кто-то настоящий и земной, на кого можно опереться. Мне кажется, Наталья была каким-то таким человеком.

В одном из подкастов вы сказали, что "каждая роль делает лучшую версию тебя". Как это проявилось в роли Натальи?

Да. Начну даже не с Натальи, а с самой истории. Когда ты начинаешь работать над фильмом, особенно если это касается нашей истории, ты узнаешь больше об этих людях, которые творили, что они сделали, какие это были личности, как они боролись за свободу несмотря на то. Меня всегда это вдохновляет.

Именно такие персоналии меня всегда вдохновляли. Например, Леся Украинка, Тарас Шевченко, и наши современники – Лина Костенко, Сергей Жадан, Юрий Издрик. Многие. В каждом историческом периоде есть люди, которые вдохновляют. Я точно не назвала всех. Недавно я познакомилась с писательницей Тамарой Ореховое Зерно. Прочитала ее "Доцю", "Принцип втручання", а сейчас готовлюсь к "Шептухе". Эти люди меня вдохновляют.

Возвращаясь к вопросу, они делают меня лучшей версией себя, потому что благодаря таким работам, таким ролям, могу узнать больше об Украине, о себе. Я не играю хороших или плохих людей. Как играю персонажа, как человека, который имеет разные качества. Когда ты начинаешь углубляться в эти процессы, ты раскрываешь много всего в себе, узнаешь о себе больше.

Мне кажется, когда человек о себе больше понимает, обо всех своих качествах, какие бы они не были, и принимает их или обращает на это внимание и что-то меняет, это уже делает шаг к лучшей версии себя. Потому что ты знакомишься с самим собой и тем, кто ты есть на самом деле. Это не про хорошее-плохое, а про честность и принятие или неприятие каких-то вещей. Это тоже нормально. Но это такой путь. Все герои, созданные мной героини, это такой мой путь как человека к себе.

Это очень глубинная психология. Я в терапии, занимаюсь с терапевтом каждую неделю. И каждый раз я что-то разбираю: почему я так отреагировала, почему я это чувствую, что это значит... Это глубинный поиск себя. Мне это интересно, потому что я точно знаю: чем глубже ты знаешь себя, тем лучшим актером ты есть.

Каким был съемочный процесс фильма "Малевич"? Были ли какие-то трудности в процессе, и если да, то какие?

Наверное, это то, что мы снимали уже в 2022 году, когда началась полномасштабная война, во время воздушных тревог. Это было сложно эмоционально. В общем очень хороший кастинг, команда и желание всех людей что-то делать, творить. Делать интересную историю. Поэтому каких-то таких трудностей, кроме обстоятельств войны, не было. На этом фоне все кажется не таким важным.

О скандале вокруг Константина Темляка

В фильме одну из ролей исполняет Константин Темляк, которого обвинили в домашнем насилии. Как вы отреагировали, когда эта ситуация получила разглашение?

Это касается не только Константина. Я высказываю свое мнение относительно того, что происходит и в театральной системе, в киноиндустрии. Если это касается любого вида насилия, харассмента, когда это касается женщин. Так же, как предыдущие истории с Билоусом, Высоцким, Сомовым. Со всеми теми людьми, которые работали в этой сфере и несли какие-то тройные стандарты. Моя позиция неизменна.

Я не так хорошо знаю Костю, но знаю его как прекрасного, талантливого актера. Но мы же никогда не знаем, что там за закрытыми дверями у людей, какие они. Я знаю, что сейчас он защищает нас, но, во-первых, это не оправдывает предыдущие поступки человека. Во-вторых, это одна из историй, которая должна, не то что напоминать, а быть определенным лозунгом: что за все свои поступки в жизни ты будешь рано или поздно нести ответственность.

Я очень благодарна всем женщинам, которые говорят. Мне хотелось бы, чтобы наступили те времена, когда насилия не было бы. Когда ни один мужчина не думал не только о том, чтобы поднять руку, но и издеваться над женщинами эмоционально. Это не только в сфере творчества, но и в жизни не должно такого быть. Сейчас это все – безнаказанность. И страх выйти из отношений. Поэтому хочется, чтобы эти истории придавали силы всем тем, кто страдает от насилия. Чтобы они говорили, уходили из этих отношений, идти в органы, которые должны защищать. Благодаря этим открытым и честным историям насилия станет меньше, а люди будут нести ответственность.

Вы согласны с решением режиссера не удалять сцены с Темляком?

Это очень сложный вопрос, честно говоря.

Я не могу сказать, что я согласна. Но и не могу сказать, что не согласна, потому что я не на ее месте. Это все-таки кино, он играет персонажа. Вырезать его и таким образом что? Вырезать его – это вырезать Дарью Творинович, Ирму Витовскую, всю их линию и историю. Это же было определенное режиссерское решение. Я себе этого не представляю.

Одно дело, если бы это было раньше, до монтажа и до выхода фильма. Если бы тогда произошла история, возможно, Дарья сделала бы по-другому. Возможно, все это пересняли бы. Но вырезать – просто невозможно. Что дальше? Что это даст, наказание Темляку? Оно должно быть не таким. Есть еще такой момент, что у нас нет института репутации, как на Западе. Это тоже важно.

У нас будет вручение "Золотой Дзиги" 13 сентября. Я номинирована за роль в "Будинок "Слово". Там есть сцена насилия. Хочу устроить определенные встречи с коллегами для того, чтобы на площадках во время съемок таких сцен был консультант, секс-коуч, который будет рядом с актерами, чтобы все это происходило, а не так, как у нас происходит. Мне кажется, что мы должны двигаться в этом плане.



Марина Кошкина в фильме "Будинок"Слово" / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

Вырезание никак бы не повлияло на Константина, это бы повлияло только на фильм. Вот что будет дальше – как будет складываться его сотрудничество с индустрией? Мне кажется, об этом надо думать.