По меньшей мере привлекает новый образ актера – здесь он играет психолога в изысканных костюмах и пронзительно смотрит на всех в очках. В интервью Кино 24 Довженко признался, что каждый день занимается психотерапией, рассказал о двух своих сыновьях и кое-что о личной жизни.

Рекомендуем Незабываемые эмоции: 3 сериала про казино, которые подогреют жажду к победе

Мы ответственны за тех, кого приручили, – Довженко о роли в проектах и преподавательской деятельности

За свою карьеру вы сыграли очень разных персонажей. Вам интереснее с теми, кто совсем не похож на вас, или с теми, где есть определенные сходства?

Вы знаете, каждая моя роль проходит сквозь меня, но в свое время еще Станиславский указывал "уходить от себя как можно дальше". Каждую роль ты пропускаешь сквозь себя, у героя твоя психофизика, ты плачешь своими слезами, болит твое сердце.

Но когда идешь дальше и появляются фишки персонажа, то это отделяет тебя от героя. Ты создаешь его как маску, это хорошо понимают кукольники, а потом просто ведешь этот образ как актер.

Возможно, какие-то из сыгранных персонажей вам ближе?

Боже упаси! Они же все свои! Каждый из них особенный и чем-то дорогой для меня, и у каждого есть свое место в моем сердце. Кто-то коллекционирует машинки, а я – роли.

Скажите, что вы преподаете в театральных вузах – актерское мастерство?

Конечно! Как худруководитель курса, делюсь актерским опытом, который имею. Мне давно предлагали, но я не был уверен, что это нужно, однако занимаюсь этим уже 2 года. Мы ответственны за тех, кого приручили – так и у меня есть определенные обязанности перед детьми, которые ко мне пришли.

Преподаватель господин Вячеслав Валерьевич строгий?

Наоборот, некоторые говорят, что я слишком добрый, или слишком серьезный – каждый видит что-то свое. Считаю, что я строгий преподаватель, не люблю бездельников, если пришел – то хотя бы занимайся чем-то. И когда студенты приходят учиться и работать – меня это восхищает, действительно я становлюсь добрым и радуюсь.

А если человек талантливый, но ленивый?

В таких случаях мой педагог говорил, что надо найти "механизм самовздрючивания" – самомотивации. Я всем детям говорю в начале, что они все талантливые, но не все смогут добраться до финала через длинную дистанцию. И дойдут те, кто воспитает в себе дисциплину и усердие. Хочется, чтобы они выходили из ВУЗа людьми думающими.

К этому действительно привыкаешь, – Вячеслав Довженко о жизни во время войны

Сейчас мы всей страной вошли в длинную дистанцию войны. Как вы сами изменились за эти 2 года?

Самое страшное в этой истории то, что к этому действительно привыкаешь – к жертвам, погибших, прилетов, разрушений. Самое главное, что я вынес, – больше ценить каждый день, заботиться о близких и родных, не забывать говорить им, как ты их любишь. Близкие люди – самое дорогое, что у нас есть, и добрые слова не надо откладывать.

А самое дорогое, что вообще есть у нас – это человечность, поэтому в любой ситуации мы должны оставаться людьми. Как говорил наш худруководитель Виталий Ефимович Малахов, ни одна гениальная работа не стоит человеческих отношений.

Что делаете, когда нет сил, апатия, уныние?

Моя бабушка, мудрый человек, говорила: если тебе плохо – иди в люди. Я бы советовал, когда становится плохо, идти в театр: там есть люди, что-то происходит, что поможет вам выйти из этого состояния.

Сейчас есть определенная попытка отношений, – Александр Довженко эксклюзивно о личном и детях

Как ваши сыновья сейчас?

Младший сейчас неделю живет у меня, неделю у мамы. Учится в школе и театральном кружке, где ему очень нравится. А старший учится на 3 курсе университета им. Карпенко-Карого, делает дипломные спектакли. Я для него определенный авторитет, слава Богу, он обращается, плодотворно общаемся по поводу работ.

Что вы чувствуете, когда видите сына на сцене?

Конечно, чувствую гордость, как и любой отец в такой ситуации. Горжусь. Как говорила бабушка, свои дети – самые красивые и талантливые. Стараешься быть более объективным, потому что ему дальше работать, поэтому собираешь себя в кулак – и с точки зрения профессии анализируешь или советуешь что-то действительно полезное.

Уже больше месяца все СМИ обсуждают вашу личную жизнь: пишут, что у вас есть любимая. Можете сказать, что происходит?

Я в это пространство я никого не пускаю, извините. Но действительно, в моей жизни сейчас есть определенная попытка отношений, но это большая работа. Наперед я не буду ничего говорить, потому что для этого еще надо пройти определенный путь. Но да, есть романтическая история, подтверждаю. И слава Богу!

Отношения для вас – это работа?

Если мы говорим о букетно-конфетный период – то да, все само собой складывается, всем весело. А, если касается жизненно-бытовых моментов, то любые отношения – определенная работа.

Надо себя воспитывать, потому что мы все не подарки. А когда ты попадаешь в орбиту другого человека, а он – в твою, то всем нужно работать над отношениями, чтобы вместе было комфортно.

Вы можете назвать свои черты, которыми вы гордитесь?

Меня очень радует, что я до сих пор в определенной степени остаюсь наивным человеком, меня довольно просто обмануть. Может кто-то это и воспринимает как недостаток, но я горжусь, потому что в любой момент готов к новым открытиям, готов воспринимать новое.

Вячеслав Довженко о новой роли и психотерапии

Вячеслав, как вам новый формат: вы в роли психолога-детектива? Вообще, это что-то новое для нашего киносериального продукта.

Наша задача заключалась в том, чтобы сделать психолога Рубана более выразительным, не похожим на других людей в его окружении. Он получился легким, в чем-то самоуверенным, циничным – ведь он врач по профессии.

Но дальнейшие события, таланты и умения героя оправдывают его неординарное, а иногда вызывающее поведение и необычные черты. Все самое интересное раскроется в последней серии, когда зритель узнает историю Рубана, после чего будет доверять этому психологу окончательно.

С кого вы списывали Рубана, кто в жизни стал его прототипом?

В каком-то смысле, но очень далеком, именно Шерлок Холмс в исполнении Роберта Дауни-младшего в лентах Гая Ричи стал для меня фактором, направляющим, однако не главным. Но львиная доля героя – это наша жизнь, наши люди и мои представления о психологах.

Вам приходилось обращаться к таким специалистам в жизни?

Нет, но метод Станиславского в определенной степени может также быть психотерапией, актерскую профессию можно сравнить с терапией. Люди с проблемами или занимаются актерством, или ходят в театр, чтобы разобраться в себе и починить некоторые внутренние процессы.

Именно поэтому в определенное время появилось большое количество самодеятельных кружков, чтобы побыть в роли другого, проговорить и решить свои проблемы. Можно сказать, что я каждый день занимаюсь психотерапией своего личного состояния.

Как придумали образ вашего персонажа?

Еще до начала съемок мы обсудили костюм и прическу и решили, что очки будут уместны. Принесли несколько моделей, попробовали – прикольно, но не то. А в первый съемочный день появились именно эти очки и стало ясно – оно.

Как Холмс курит трубку, так я научился "курить" очки, когда герои их прикусывают. Очки настолько хорошо подошли, что стали фишкой, а на окончании расследования Рубан говорит фирменную фразу "Дело закрыто".