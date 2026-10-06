Об убийстве Ирины Фарион снимут фильм в жанре "true crime"

Об убийстве лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион снимают полнометражный документальный фильм "Ее три глагола". И его главной ценностью станет не реконструкция преступления с драматической музыкой, а архивные кадры, снятые еще тогда, когда никто не мог знать, чем закончится эта история.

Как сообщает life.kyiv, режиссеры Юрий Движон и Карина Пустовалова получили доступ примерно к 13 часам интервью и наблюдений за Фарион и ее семьей, значительная часть которых никогда не публиковалась. Проект также прошел конкурс Госкино как полнометражный документальный фильм в жанре "лингвистического детектива".

Архив появился за два года до убийства

Самая жуткая деталь – эти кадры вообще не создавались для true crime. Еще в 2022 году Юрий Движон провел с Фарион шесть съемочных дней, работая над короткометражной лентой "Дева украинского национализма". Часть материала тогда осталась за монтажным столом.



Ирина Фарион / Фото из открытых источников



После убийства режиссер вернулся к записям уже с совершенно другим пониманием того, что находится перед ним. Так неиспользованные интервью фактически стали документальным архивом последних лет жизни Фарион.

Съемки продолжили после ее смерти

Новую часть истории команда начала документировать уже с похорон Ирины Фарион во Львове.

Авторы снимали ход судебного процесса, людей, причастных к делу, жизнь семьи после трагедии. В фильм также хотят включить кадры с открытия улицы, названной в честь лингвиста.

Почему фильм называют "лингвистическим детективом"

Название "Ее три глагола" тоже не случайно. Создатели хотят построить расследование вокруг языка, слов и цифровых следов. Согласно описанию Госкино, в фильме будут анализироваться манифесты, заметки, закрытые Telegram-каналы и другие материалы из цифровой среды фигуранта дела. Одно из ключевых направлений – исследование того, как может происходить радикализация молодого человека в интернете.

К созданию присоединилась дочь Фарион

В проекте участвует София Особа, дочь Ирины Фарион. По замыслу авторов, она станет одной из центральных героинь фильма – не только как представительница потерпевшей стороны, но и как человек, который после смерти матери занимается сохранением памяти о ней.

Для семьи важно, чтобы картина не свела Фарион лишь к жертве громкого преступления, а показала человека, его жизнь и то, почему вокруг него возникала такая сильная общественная реакция.

Основные съемки судебного процесса команда уже завершила, однако работа над фильмом продолжается. Авторы продолжают изучать архивы и планируют дополнительные съемки. Дата премьеры "Ее трех глаголов" пока не объявлена.

По делу уже вынесен приговор первой инстанции

Напомним, 1 октября 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Суд также постановил взыскать в пользу Софии Особи 5 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда. В то же время приговор еще должен пройти предусмотренную законом процедуру вступления в законную силу и может быть обжалован.

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