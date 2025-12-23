Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старых новогодних фильма, которые надо увидеть хоть раз в жизни

Приближается время Рождества, когда всем хотя бы на немного хочется поверить в чудо. Иногда мы ищем это чудо в праздничных фильмах, на которых выросли. Однако не стоит забывать о том, что немало популярных фильмов, которые мы привыкли просматривать ежегодно, принадлежат России.

Одной из таких лент является "Ирония судьбы". 24 Канал подготовил подборку альтернативных старых рождественских фильмов, которые наполнят ваши сердца любовью и теплом.

Какие старые рождественские фильмы должен увидеть каждый?

"Эта удивительная жизнь", 1946

Это очень чувственный фильм, который обожают во всем мире. Если планируете посмотреть его, приготовьтесь к тому, что без слез не обойдется. Главный герой – Джордж Бейли с детства мечтал вырваться из своего маленького городка. Однако обстоятельства всегда складывались так, что ему приходилось помогать другим, жертвуя собственными мечтами. Финансовые проблемы постепенно доводили Джорджа до отчаяния, поэтому однажды он решил покончить с жизнью. В холодную зимнюю ночь он стоял на мосту и даже не догадывался, что все кардинально изменится только через мгновение.

"Эта удивительная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кудряшка Сью", 1991

Комедия о мелких аферистах, которые оказались в Чикаго в канун Рождества, точно идеально подойдет для просмотра с детьми. Билл Дансер и его названная дочь Сьюзер – бродяги, которые всячески пытаются выжить. Они не стесняются греться в церквях, заимствовать еду в церквях, однако есть одно условие – не красоты, не прибегать к масштабным обманам и нарушать только "плохие" законы".

"Кудряшка Сью": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чудо на 34-й улице", 1994

Этот фильм точно понравится тем, кто хочет посмотреть что-то светлое. Санта Клаус, одетый в обычное пальто, разгуливает по улицам праздничного Нью-Йорка. Ненамеренно он привлекает внимание не только детей, но и взрослых, ведь раздает уроки мастерства и наставления мужчине, который только одел костюм Санта Клауса. Так его присмотрела сотрудница универмага Дора Уокер, которая предложила поработать Сантой в магазине. Однако есть маленькая дочь Доры – Сьюзан, которая никак не верит в то, что Санта настоящий, поэтому ему приходится всячески убеждать девочку.

"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма