31 декабря, 19:31
Точно не "Иронию судьбы": что посмотреть в новогоднюю ночь

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • 24 Канал предлагает три новых украинских фильма для празднования новогодней ночи дома.
  • Фильм "Поезд в 31 декабря" рассказывает о незнакомцах, которые застряли в поезде на Новый год и стали настоящей семьей.
  • Названия других фильмов – в материале.

Приближается новогодняя ночь – время, когда каждый из нас хочет поверить в чудо. Во время войны большинство семей празднуют дома и ищут, что можно посмотреть. Мы выросли на советских фильмах, которые для многих стали культовыми, однако сейчас точно есть немало альтернативных вариантов "Иронии судьбы" и другим лентам, которые годами нам навязывали враги.

24 Канал собрал 3 новых украинских фильма, которые идеально подойдут для семейного просмотра в праздничную новогоднюю ночь.

"Поезд в 31 декабря"

Эта украинская комедия вышла на экраны в прошлом году и сразу покорила зрителей. По сюжету, разные персонажи в новогоднюю ночь застревают в поезде, поэтому Новый год приходится встречать вместе. Так незнакомцы в один миг становятся настоящей семьей. В ленте много смешных моментов, которые удачно сочетаются с теплыми и душевными сценами, которые дарят ощущение новогоднего чуда.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд к Рождеству"

Эта комедия стала продолжением "Поезда в 31 декабря" и также уже доступна на Netflix. В этой ленте разные пассажиры в одном вагоне вынуждены объединиться для организации Сочельника. Там они узнают о настоящей украинской семье, находят любовь и чувствуют настоящее праздничное чудо.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похищенная на Рождество"

Этот украинский мини-сериал легко можно посмотреть за ночь, ведь он состоит из 4 серий. Жизнь главной героини рушится в один миг, когда накануне праздника ее случайно похищают. Она попадает в приключение, где правдивые мотивы людей открываются постепенно. Столкновение случайных попутчиков меняет их планы, отношения и представления о себе.

"Похищенная на Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала