Точно не "Иронию судьбы": что посмотреть в новогоднюю ночь

Приближается новогодняя ночь – время, когда каждый из нас хочет поверить в чудо. Во время войны большинство семей празднуют дома и ищут, что можно посмотреть. Мы выросли на советских фильмах, которые для многих стали культовыми, однако сейчас точно есть немало альтернативных вариантов "Иронии судьбы" и другим лентам, которые годами нам навязывали враги.

24 Канал собрал 3 новых украинских фильма, которые идеально подойдут для семейного просмотра в праздничную новогоднюю ночь.

Тоже интересно Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни

"Поезд в 31 декабря"

Эта украинская комедия вышла на экраны в прошлом году и сразу покорила зрителей. По сюжету, разные персонажи в новогоднюю ночь застревают в поезде, поэтому Новый год приходится встречать вместе. Так незнакомцы в один миг становятся настоящей семьей. В ленте много смешных моментов, которые удачно сочетаются с теплыми и душевными сценами, которые дарят ощущение новогоднего чуда.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

В то время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Кино 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатить 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции Кино 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным.



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP