Завтра, 1 октября, в Украине отмечают День украинского казачества. Казаки всегда были символами свободолюбия, мужества и непокорности, что навсегда запечатлелось в истории нашей страны.

Ко Дню казачества на Кино 24 подготовили подборку фильмов, что расскажут о героических подвигах, трагические выборы и забавные приключения запорожских воинов. Это ленты, которые помогают лучше понять нашу историю и гордиться ею.

Не пропустите Он станет фаворитом зрителей: выходит новый украинский сериал, о котором гудит вся сеть

"Пропавшая грамота", 1972

Это легкая приключенческая комедия с элементами фантастики. Двое казаков отправляются в путешествие в Петербург, чтобы передать грамоту царице. Но их путь будет непростой, ведь казаков ждут ведьмы, чертенята и другая нечисть.

Интересно, что в этом году отрывок из фильма стал настоящим трендом в тиктоке. В сети распространилась часть, где мужчины поют песню "Танцевала рыба с раком".

"Танцевала рыба с раком" – отрывок из фильма "Пропавшая грамота": смотрите видео онлайн

Добавим, что хотя съемки кинокартины завершили в 1972 году, однако массы увидели ее только в начале 80-х годов. Произошло это из-за того, что партийные чиновники-цензоры запретили ленту к показу из-за недовольства "идеологической" концовкой фильма.

"Черная рада", 2000

Это экранизация романа Пантелеймона Кулиша о событиях времен Руины. История рассказывает о борьбе за гетманскую булаву после смерти Богдана Хмельницкого. Своего апогея напряжение достигло в 1663 году, когда была создана Черная рада. Название происходит от того, что участие в ней принимали не только казаки, но и "чернь" – крестьянство и городские низы.

Это серьезная историческая драма, которая показывает непростые стороны казацкой эпохи.

Сначала кинокартина вышла в формате 9-серийной экранизации, и в 2002 году создатели переделали сериал на телефильм, вырезав более 70% содержания, а также добавили вторую аудиодорожку на русском языке.

Обложка фильма "Черная рада" / Фото из Википедии

"Казаки идут!", 1991

В фильме воспевается Украина конца XVI века. Запорожские казаки борются с турками, татарами и польскими шляхтичами. Иезуитский орден бросает на поиски армию и своих шпионов, узнав, что в Украине исчез весь порох.

Обложка фильма "Казаки идут!" / Фото из открытых источников

Серия мультфильмов "Как казаки...", 1967-1995

Серия культовых украинских мультфильмов о трех веселых казаках, которые путешествуют по миру, борются с врагами и попадают в разные забавные приключения.

В этой истории казаки стали символом украинского юмора, изобретательности и дружбы.

Стоит вспомнить, что выдающийся украинский композитор Игорь Поклад, который умер в этом году, писал музыку к мультипликационным лентам и кино. К примеру, его работу можно увидеть в эпизодах "Как казаки невест освобождали" и "Как казаки в хоккей играли".

"Как казаки невест освобождали": смотрите видео онлайн

Также рекомендуем посмотреть исторические фильмы и сериалы на реальных событиях.