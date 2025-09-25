Редакция Кино 24 подготовила подборку исторических фильмов и сериалов, за основу которых взяты реальные события. Они полюбились зрителям во всем мире, поэтому точно стоят внимания.
Не пропустите От мировых и украинских создателей: мощные новые киноленты, которые поражают до глубины души
"Корона"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 60
Премьера сериала "Корона", созданного Питером Морганом, состоялась в 2016 году. Последний сезон зрители увидели в 2023 году. В нем рассказывается о жизни королевы Великобритании Елизаветы II.
В первом и втором сезонах роль Елизаветы сыграла Клэр Фой, в третьем и четвертом – Оливия Колман, а в пятом и шестом, – Имелда Стонтон. Сериал получил довольно большую популярность среди зрителей.
"Корона": смотрите трейлер онлайн
"Темные времена"
- Год: 2017
- Режиссер: Джо Райт
Это история о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, когда началась Вторая мировая война. Роль политика исполнил Гэри Олдмен, а его жену на экране воплотила Кристин Скотт Томас.
Впервые ленту показали в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто (Канада), в украинский прокат фильм вышел в январе 2018 года.
"Темные времена": смотрите трейлер онлайн
"Великолепный век"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 139 (в Турции), 155 (в Украине)
События сериала разворачиваются в Османской империи, когда государством правил султан Сулейман I Великолепный. Он влюбляется в украинку Анастасию Лисовскую, которой впоследствии дал имя Хюррем. Татары напали на село, где жила девушка, убили ее родителей и сестру. Главная героиня попала в плен, впоследствии оказалась во дворце Топкапы.
"Великолепный век": смотрите анонс онлайн
"Список Шиндлера"
- Год: 1993
- Режиссер: Стивен Спилберг
Это история о немецком фабриканта Оскара Шиндлера, который во время Второй мировой войны спас более 1000 евреев. Главную роль в ленте сыграл ирландский и английский актер Лиам Нисон.
"Список Шиндлера": смотрите трейлер онлайн
Заметим! Ранее наша редакция делала подборку украинских фильмов на вечер.