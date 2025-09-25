Редакція Кіно 24 підготувала добірку історичних фільмів та серіалів, за основу яких взяті реальні події. Вони полюбилися глядачам у всьому світі, тож точно варті уваги.

"Корона"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 60

Прем'єра серіалу "Корона", створеного Пітером Морґаном, відбулася у 2016 році. Останній сезон глядачі побачили у 2023 році. У ньому розповідається про життя королеви Великої Британії Єлизавети II.

У першому і другому сезонах роль Єлизавети зіграла Клер Фой, у третьому і четвертому – Олівія Колман, а у п'ятому і шостому, – Імелда Стонтон. Серіал здобув доволі велику популярність серед глядачів.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

"Темні часи"

Рік : 2017

: 2017 Режисер: Джо Райт

Це історія про перші місяці Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, коли розпочалася Друга світова війна. Роль політика виконав Ґері Олдмен, а його дружину на екрані втілила Крістін Скотт Томас.

Уперше стрічку показали у вересні 2017 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (Канада), в український прокат фільм вийшов у січні 2018 року.

"Темні часи": дивіться трейлер онлайн

"Величне століття: Роксолана"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 139 (в Туреччині), 155 (в Україні)

Події серіалу розгортаються в Османській імперії, коли державою правив султан Сулейман I Пишний. Він закохується в українку Анастасію Лісовську, якій згодом дав ім'я Гюррем. Татари напали на село, де жила дівчина, вбили її батьків і сестру. Головна героїня потрапила у полон, згодом опинилася у палаці Топкапи.

"Величне століття: Роксолана": дивіться анонс онлайн

"Список Шиндлера"

Рік : 1993

: 1993 Режисер: Стівен Спілберг

Це історія про німецького фабриканта Оскара Шиндлера, який під час Другої світової війни врятував понад 1000 євреїв. Головну роль у стрічці зіграв ірландській та англійський актор Ліам Нісон.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн

