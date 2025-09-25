Редакція Кіно 24 підготувала добірку історичних фільмів та серіалів, за основу яких взяті реальні події. Вони полюбилися глядачам у всьому світі, тож точно варті уваги.
"Корона"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 60
Прем'єра серіалу "Корона", створеного Пітером Морґаном, відбулася у 2016 році. Останній сезон глядачі побачили у 2023 році. У ньому розповідається про життя королеви Великої Британії Єлизавети II.
У першому і другому сезонах роль Єлизавети зіграла Клер Фой, у третьому і четвертому – Олівія Колман, а у п'ятому і шостому, – Імелда Стонтон. Серіал здобув доволі велику популярність серед глядачів.
"Корона": дивіться трейлер онлайн
"Темні часи"
- Рік: 2017
- Режисер: Джо Райт
Це історія про перші місяці Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, коли розпочалася Друга світова війна. Роль політика виконав Ґері Олдмен, а його дружину на екрані втілила Крістін Скотт Томас.
Уперше стрічку показали у вересні 2017 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (Канада), в український прокат фільм вийшов у січні 2018 року.
"Темні часи": дивіться трейлер онлайн
"Величне століття: Роксолана"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 139 (в Туреччині), 155 (в Україні)
Події серіалу розгортаються в Османській імперії, коли державою правив султан Сулейман I Пишний. Він закохується в українку Анастасію Лісовську, якій згодом дав ім'я Гюррем. Татари напали на село, де жила дівчина, вбили її батьків і сестру. Головна героїня потрапила у полон, згодом опинилася у палаці Топкапи.
"Величне століття: Роксолана": дивіться анонс онлайн
"Список Шиндлера"
- Рік: 1993
- Режисер: Стівен Спілберг
Це історія про німецького фабриканта Оскара Шиндлера, який під час Другої світової війни врятував понад 1000 євреїв. Головну роль у стрічці зіграв ірландській та англійський актор Ліам Нісон.
"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн
